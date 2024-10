Un participante de 'La Isla de las Tentaciones' revela cuánto pagan y desmonta al programa: "Basura"

Con la próxima edición de 'La isla de las tentaciones' a la vuelta de la esquina, muchos espectadores vuelven a hacerse la misma pregunta. ¿Cuánto de verdad hay en las historias de celos e infidelidades que vemos en cada entrega? Un antiguo tentador no ha dudado en sincerarse sobre su experiencia asegurando que el reality presentado por Sandra Barneda es "una basura", desvelando lo que ocurre realmente.

Incontables tentadores, tentadoras y parejas han pasado por Villa Playa y Villa Montaña a lo largo de los últimos cuatro años. Y aunque aún hay que esperar un poco más para la octava entrega del reality, ya se conoce la primera pareja que pondrá su amor a prueba en República Dominicana este año. José Carlos Montoya y Anita Williams, la pareja de 'El Conquistador', son los primeros confirmados.

Un tentador desvela lo que ocurre detrás de cámaras en 'La isla de las tentaciones'

Con todos los espectadores pendientes del gran estreno, un antiguo rostro de 'La isla de las tentaciones' ha decidido romper su silencio sobre la realidad del formato. Isay Donate, tentador de la quinta edición, fue contundente cuando le preguntaron por su experiencia. "¿Te lo defino en una palabra? Una basura", sentenció el de Tarifa en su paso por el podcast 'Pedagógicamente hablando'.

Isay Donate de 'La isla de las tentaciones' en el podcast 'Pedagógicamente hablando'

"Buscan perfiles diferentes. Parte del guion del programa, que es eso lo que no sabe el oyente, no tienes un guion establecido, pero sí te dice un poco 've a por ella'...", aseguró el que fue tentador, destapando cómo la organización movería sus hilos para crear tramas entre los concursantes desde el minuto cero. "Yo cuando empezaba a a hablarle a ella de cosas de la vida o de cómo es ella, como que eso no vende, quedaba en un segundo plano", insistió el joven.

Fue entonces cuando rememoró cómo se le presentó la oportunidad de formar parte de 'La isla de las tentaciones' y los requisitos que exigen para ser tentador. "Me dijeron que era un casting final, que estaba seleccionado y que si tenía ganas de adentrarme en la aventura. Me fui a Madrid e hice la prueba", asegura el tarifeño, que recibió una llamada directamente de la productora del programa.

"No te pagan a diario"

"Te preguntan a qué te dedicas, qué haces, cómo eres en pareja… Buscaban el lado más salvaje", confesó Isay, que también desveló el sueldo que reciben realmente por participar. "No te pagan a diario, te pagan por el conjunto del programa y no es algo muy... Posiblemente 2.000 euros. Estás ahí dos semanas o así, máximo cuatro semanas", confesó el exconcursante.

Sandra Barneda ya adelantó hace unos días en su cuenta de Instagram que la octava edición de 'La isla de las tentaciones' había dado por finalizado su etapa de rodaje. "Final de grabación de la temporada ocho. Un nuevo salto al vacio. Una aventura frenética, intensa y emocionalmente salvaje", escribió la presentadora para ofrecer un adelanto de las nuevas historias que trae esta edición.