Rebelión en la casa de 'Gran Hermano' con boicot incluido: Ion Aramendi se ve obligado a actuar

La convivencia en la casa de 'Gran Hermano' está patas arriba debido a los dos grupos en los que se ha dividido la casa. La tensión entre ambos es máxima hasta tal punto que uno de los bandos ha reventado la prueba semanal. Una acción que ha tenido sus consecuencias y es que el propio Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir para anunciar medidas drásticas.

Todo ha comenzado cuando Edi ha tejido una estrategia en torno a la prueba semanal para intentar hacerse con el papel de Big Bro. Una vez alcanzada ese poder, éste salvaría de la lista de nominados de 'Gran Hermano' a Jorge. Un plan con el que Juan y Adrián parecían no comulgar puesto que este último se lo ha desvelado a Maica. "Si se entera Vanessa se va a formar un jilguero total", ha comentado Adrián.

Dicho y hecho puesto que la estrategia ha llegado a oídos de Vanessa, quien no ha tenido reparo en tensar aún más la cuerda. "Lo que digo yo siempre, el fisterrano es el que quiere hacer la estrategia, ¿oíste? Para salvar a Jorge y de verdad que me está hirviendo la sangre. Lo único que tengo son ganas de llorar, que me vengan a a mí dando clases de moralidad y clase de que yo soy una egoísta y que no puedo estar ahí sentada...", se ha desahogado.

Por su parte y al ver la situación, Javier no ha dudado en plantear la posibilidad de sabotear la prueba: "La estrategia es fácil. Coges, le pegas una patada tú y se acabó. Al carajo la puta estrategia. Yo acabo la prueba rápido. Le hago así a la mesa y cayeron los relojes". "Tú no eres así, ¿para qué vas a hacer eso?", le ha reprochado Vanessa, quien ha seguido cargando contra sus compañeros: "Solamente quieren salir beneficiados Laura, Edi, los de siempre. Lo que quieren es sacarme a la palestra a mi y a Javi".

Al llegar a esa conclusión, Vanessa como respuesta a la traición de sus compañeros plantea sabotear la prueba junto a Maica y Daniela. "¿Cuál es una causa de suspensión de la prueba y que la anulen?", ha preguntado la gallega mientras la colombiana apuntaba: "Mañana tiramos los relojes y se acabó. Mañana yo me encargo de hacerlo y otra semana sin comida. Y que salve el público al que le dé la gana".

La casa estalla ante el sabotaje de la prueba

Por su parte, Vanessa ha leído algunas de las reglas de la prueba para definir una estrategia a seguir que ha llegado también al resto de compañeros en 'Gran Hermano'. "A mí no se me ocurre jugar con el pan de mis compañeros. Eres mala hasta el último instante, morir matando", le ha llegado a soltar Óscar.

"Estás jugando y si tengo la opción de que el Big Bro se va a la mierda, claro que lo hago", ha soltado Vanessa. Ante esta actitud, Laura le ha arreado: "Porque tú lo digas no puedes sabotear la comida del resto de la casa... Nadie quiere perder comida". Nada ha hecho a Vanessa cambiar de opinión: "Yo lo voy a consultar y si el Big Bro se va a tomar por culo, avanti".

El serio aviso de Ion Aramendi a los concursantes

Posteriormente y en plató, Ion Aramendi ha tomado la palabra para anunciar consecuencias. "En todas las pruebas están permitidas las estrategias entre vosotros, por supuesto, pero lo que no está bien es desvirtuar el espíritu de la prueba. Es lícito hacer estrategias, insisto, pero no intentar reventar la prueba. Por eso, esta noche va a haber consecuencias proporcionales a lo que ha sucedido y no estoy dando la razón a nadie. Estoy hablando para todos", fueron las palabras empleadas por el moderador de 'Gran Hermano'.