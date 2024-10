Patricia Donoso utiliza este calificativo para sentenciar a Belén Esteban y María Patiño tras ‘La Revuelta’

Este miércoles, Belén Esteban y María Patiño hicieron historia al visitar ‘La Revuelta’ de David Broncano para promocionar ‘Ni que fuéramos’ y sus aventuras en TEN. Una entrevista que curiosamente vivieron como público dos personas que tuvieron mucha relación con ellas en ‘Sálvame’: Carmen Lomana y Patricia Donoso.

La empresaria y colaboradora de ‘Espejo Público’ apareció sentada en el público de ‘La Revuelta’ y se vio en directo como besaba a Ana Mena a su entrada al teatro en el que se graba el programa. Lo hacía después de que hace unas semanas cuestionara el programa de David Broncano en la COPE y asegurara que prefería ‘El Hormiguero’.

Lo que quizás poca gente vio es que junto a Carmen Lomana estaba otra ex-colaboradora de ‘Sálvame’ y concursante de ‘Supervivientes’. Hablamos de Patricia Donoso, la mujer que saltó a la fama hace justo dos años cuando aseguró haber tenido un affaire con José Ortega Cano.

A raíz de aquello, Patricia Donoso se convirtió en un personaje revelación y fichó como colaboradora de ‘Sálvame’ y también le pudimos ver como concursante de ‘Supervivientes’. Pero tras su paso por el reality desapareció de la televisión hasta que este miércoles aparecía por sorpresa como público de ‘La revuelta’.

Y parece que el hecho de que justo coincidiera con el día que acudieron Belén Esteban y María Patiño como invitadas de David Broncano no le hizo ninguna gracia a la que fue su compañera. «Hoy la desagradable sorpresa era que estaban Belén Esteban y María Patiño y a mí se me atascó lo que me estaba comiendo y me daban otra vez ganas de vomitar cuando vi a este par de mamarrachas energúmenas», asegura Donoso en sus redes sociales.

«Hace tres días habían criticado a Broncano y tres días después estaban ahí sentadas como si nada, pero ellas son así, las dos», sentencia Patricia Donoso. Unas palabras completamente manipuladas porque en ningún momento Belén Esteban y María Patiño criticaron ‘La Revuelta’. La que si lo hizo fue su amiga Carmen Lomana con la que compartió esta visita al programa de TVE.