Nacho Abad se planta súbitamente ante la dirección de 'En boca de todos' y se quita el pinganillo

Nacho Abad se ha plantado de raíz ante la dirección de 'En boca de todos', el programa que presenta en Cuatro y que ha ampliado su duración en las mañanas de la cadena de Mediaset, al provocarle un momento de máximo estrés en directo durante una entrevista respecto al tema del momento: la denuncia de Elisa Mouliaá a Íñigo Errejón por presunto acoso sexual.

Ese choque entre el presentador y la dirección del espacio ha venido precedido por una confrontación con Patricia Cerezo al hablar del caso. "Si esta chica (Elisa) ha sufrido, como ha denunciado, una agresión sexual, el que tendrá que demostrar que no la ha hecho será él", ha comentado.

Unas palabras que han revuelto a Nacho Abad. "No, no, no, al contrario", le ha frenado el presentador. "Interpretadme bien", ha pedido la colaboradora para poder explicarse, pero no se lo ha permitido: "Vamos a dejarlo claro, hay una cosa que se llama probatio diabolica, en la que tú no pruebas que eres inocente y los demás prueban que eres culpable".

"No me habéis dejado explicarme. Me habéis venido los tres ahí... y no me he podido explicar", se ha quejado Patricia Cerezo ante Nacho y sus compañeros Sonia Ferrer y Carlos Segarra. "Lo que yo quiero decir es que a la pregunta que tú has hecho de si es normal que Elisa siguiera manteniendo relación en redes con Errejón, hay que decir que estaba en estado de shock. No podemos cuestionar por qué se subió al coche o por qué se fue a su casa porque ella lo que sufrió es lo que cuenta", ha apuntado la tertuliana.

"No lo podemos cuestionar nosotros, pero penalmente habrá un abogado que lo cuestionará todo", ha replicado Nacho Abad para, a continuación, introducir la nueva denuncia ante la policía contra Íñigo Errejón. En este caso de Aída Nízar, que ha declarado en sede policial que le tocó el culo y que la besó sin su consentimiento en un acto político. Le define además como un "depredador sexual".

A propósito, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Nuria González, abogada feminista, y el comunicador de Cuatro le ha preguntado directamente si "por ser Aída Nízar se le resta credibilidad" a todo el asunto de Errejón. Algo que la profesional ha negado.

Nacho Abad clama: "No puedo, las dos cosas al mismo tiempo no puedo"

Y ha sido al plantearle la segunda pregunta cuando Nacho Abad se ha rebelado frontalmente contra la dirección de su programa. "¿Usted cree...? Por favor, no puedo, las dos cosas al mismo tiempo no puedo", se ha plantado, mirando hacia el punto del estudio en el que se coloca la dirección. Sin embargo, pese a su enfado, le han debido seguir dando indicaciones y, por eso, con brusquedad, ha decidido retirarse el pinganillo para seguir con su pregunta desatendiendo a esas directrices de sus superiores.

Acto seguido, tras ese arrebato, y desoyendo a sus dirigentes, Abad ha retomado la entrevista: "Una comisaría tiene un espacio seguro para denunciar siempre, es decir, cuando una mujer va a denunciar a una comisaria le van a recibir bien y hay unidades especializadas. ¿Usted cree que se equivoca Elisa Mouliaá al hacerlo en internet? ¿Debería haber ido a una comisaría antes? ¿Es un error hacer denuncias anónimas en redes porque nos cargamos la presunción de inocencia?".