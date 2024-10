'La Promesa' sufre la abrupta marcha de esta actriz, que confirma así su salida de la serie

'La Promesa' sufre una nueva y repentina baja en su reparto. Se trata de la actriz Cristina Fernández, que ha interpretado durante más de un año el personaje de Margarita. Un papel que ha tocado a su fin con una salida un tanto abrupta para los espectadores.

Los guionistas han justificado el final del personaje -no sabemos si definitivo o no- con la necesidad de quitarse del medio al haber sido gravemente amenazada por Ayala, que saca su lado más malvado por no querer casarse con él.

El conde advirtió veladamente a la que iba a ser su esposa con hacer daño a Martina, su punto débil, si seguía adelante con la suspensión de la boda. Por ello, Margarita ha considerado que la mejor opción para mantener a su hija a salvo es abandonar La Promesa.

Una marcha que se produce a la francesa, pues la señora se despide por medio de una carta a su cuñada Cruz. "No sabemos si volverá o no", se indica en la página web de la ficción. De modo que se podría estar dejando la puerta abierta a un reincorporación más adelante cuando la trama lo requiera.

Ante esta despedida, la actriz ha concedido unas declaraciones para RTVE Play, valorando su personaje en La Promesa. "Margarita no es mala. Es manipuladora y puede que las formas no sean las mejores, pero su principal objetivo es cuidar de los suyos", asegura Cristina Fernández.

También reflexiona sobre lo que caricaturiza el papel de Ayala: "El personaje de Ayala representa a personas que existen tanto en la realidad como en la ficción y que son profesionales de la manipulación. Tienen la capacidad de hacer creer una realidad que no es real".

Como suele ser habitual con todas las salidas que se producen en el elenco, el equipo de 'La Promesa' ha compartido en sus redes sociales la despedida a Cristina Fernández tras grabar la última secuencia. Se le aprecia muy emocionada mientras recibe un aplauso de sus compañeros y un ramo de flores.

Cristina Fernández se despide del equipo de #LaPromesa ¡Te echaremos mucho de menos! ❤️ pic.twitter.com/BqdMtcY0mF — La Promesa (@lapromesa_tve) October 24, 2024

La intérprete, por su parte, ha compartido un emotivo post de despedida en Instagram. "Gracias por tanto. Gracias por un personaje que ha sido aprendizaje y disfrute absoluto. Gracias a tod@s l@s que lo hicieron posible y crearon una Margarita que ha sido un regalo en todos los sentidos", escribe.

Con mensaje especial al creador de 'La Promesa' "por la confianza y la apuesta". "Y gracias a un@s compañer@s de ensueño que ya son familia. Gracias a todo un equipo que es LA BOMBA, así, en mayúsculas. Gracias por todo el apoyo recibido de tanta gente que no conozco, gracias por la generosidad", concluye.