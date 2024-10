Carmen Lomana revela ahora lo que le confesó Isa Pantoja en 'Supervivientes' y deja de piedra

Carmen Lomana ha sobrecogido en 'Espejo Público' este jueves al compartir con sus compañeros y con los espectadores lo que Isa Pantoja le contó cuando convivieron juntas en 'Supervivientes' en la edición de 2015.

"Estuve dos meses en Supervivientes todo el día juntas. A mi me lo contó todo en un momento en el que yo no tenía ni idea de que su vida había sido tan angustiosa", ha advertido la tertuliana.

Miquel Valls le ha preguntado que qué fue lo que más le chocó de esas confesiones que le hizo la joven, y Carmen Lomana ha dejado de piedra al revelar un detalle que no cabe en la cabeza de nadie.

"Le ponían comida diferente a su hermano", ha desvelado la aristócrata ante una Susanna Griso sin palabras. Por su lado, Gema López lo ha corroborado, constatándose así esas diferencias de trato entre Isa Pantoja y Kiko Rivera que ella misma puso de manifiesto por parte de la abuela y de su tío.

En el programa de Antena 3 le han preguntado qué hacía Isabel Pantoja ante esos casos discriminatorios y si vivía de espaldas a ello. "Ella me decía que su madre no se enteraba mucho, que se levantaba, veía la tele, fumaba, vivía out", ha aclarado Carmen Lomana. Al parecer, muchos de esos comportamientos hacia Isa se producían cuando no estaba la tonadillera delante.

"Aunque no estuviese delante o estuviese de gira o viendo la televisión, tú te enteras de si tu madre está maltratando a tu hija. Hay cosas como madre que no puedes tolerar", ha clamado Susanna Griso.