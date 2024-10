Bárbara Rey interrumpe 'Fiesta' y desmiente lo difundido con dardos a Parada y su hijo

Ángel Cristo y Ana Herminia se sentaban este viernes en el plató de 'De Viernes' para contestar a todas las críticas que habían recibido por su boda. Este domingo, 'Fiesta' se hacía eco del nuevo vídeo que había publicado Bárbara Rey en sus redes sociales y muchos no dudaban en apuntar que sus palabras podían ir dirigidas a su hijo y a su mujer.

"El peor pecado que puede tener un ser humano es la ingratitud. Toda persona que no sea agradecida con aquellas personas que se han portado de maravilla, que les han ayudado a lo largo de su vida o en muchos momentos difíciles y son ingratos y desagradecidos no los quiero a mi lado, nunca, son las peores personas", son las palabras que emplea Bárbara Rey en este vídeo.

A la vuelta del vídeo, y pese a que en un principio Emma García dejaba entrever que era un dardo directo a su hijo Ángel, la presentadora cambiaba de opinión. "Estábamos diciendo que puede ser para su hijo, pero va mucho más allá", recalcaba la presentadora.

"El altavoz es más amplio, no solamente se dirige a su hijo sino que va para todas esas personas que han sido noticia en estos últimos días", apostillaba por su parte Nieves Herrero.

Mientras los colaboradores de 'Fiesta' debatían sobre la noticia de que el juez ha admitido a trámite la demanda civil que interpuso Bárbara Rey contra su hijo por todo lo que dijo hace casi un año en 'De Viernes', las cámaras enfocaban a Luis Rollán con móvil en mano haciendo gestos.

Luis Rollán lee los mensajes de Bárbara Rey en 'Fiesta'

Así, Luis Rollán irrumpía en el plató de 'Fiesta' para contar que había recibido un mensaje de Bárbara Rey aclarando para quienes iban dirigidas sus palabras en Instagram y dejando al margen tanto a su hijo Ángel como a su reciente mujer, Ana Herminia.

"Me dice textualmente que nunca se me ocurriría poner nada que se refiera a ella porque es alguien que no existe en mi vida", aseguraba Luis Rollán. Y cuando el colaborador le había contado que su nuera estaba en cama por una hernia, Bárbara lejos de preocuparse por su estado aprovechaba para lanzar un dardo.

"Me ha dicho 'yo tengo dos hernias, precisamente de las palizas que me dio mi marido...", leía el colaborador que le había dicho Bárbara Rey recordando así los episodios de maltrato que vivió junto a Ángel Cristo padre ahora que su hijo ha tratado de hacerle homenajes y de hacer ver que la verdadera pesadilla en su casa era su madre y no su padre.

Finalmente, Luis Rollán aclaraba a quién se refería la ex vedette con su mensaje en redes. "Lo que colgué en Instagram es por gente a la que he ayudado y que han sido muy desagradecidas conmigo'", añadía el colaborador revelando que uno de los nombres que le había dado la propia Bárbara era el de José Manuel Parada. Otras de las damnificadas con esas palabras sería Jenny Llada, aunque según Rollán a él su nombre no se lo había dado.