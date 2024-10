Arturo Valls corta a Sonsoles Ónega y deja en evidencia la "mentira" de su programa

Arturo Valls ha visitado este lunes 'Y ahora Sonsoles' para hablar con Sonsoles Ónega y sus colaboradores sobre el reciente estreno de la cuarta edición de 'Mask singer: adivina quién canta'. Y en plena entrevista no dudaba en lanzar un corte al programa por hacerse eco de una cosa relacionada con su vida íntima fijándose en Wikipedia.

"Que alegría, que ilusión me hace", reconocía Arturo Valls al entrar al plató de 'Y ahora Sonsoles' entre aplausos y ovación del público. "¿Es más chulo que 'Mask singer' o no?", le cuestionaba Sonsoles Ónega. "Es diferente, allí hay mucha fantasía, esto es otra hora", respondía él. "Hemos puesto el aire por ti", le advertía la presentadora después de que la semana pasada Edmundo Arrocet le diera un corte por ese asunto.

Tras sentarse en su asiento, Arturo Valls se sorprendía al ver que había un huevo encima de la mesa. "Te lo quiere romper en la cabeza", le avisaba Pilar Vidal provocando que Sonsoles la censurara y le dijera "cállate Pilar". "¿Pero eso por qué?", preguntaba el presentador. "Pilar no te puedo contar nada, lo cuentas todo", le decía Sonsoles a su compañera.

Después, 'Y ahora Sonsoles' hacía un repaso a la trayectoria profesional de Arturo Valls y la presentadora le advertía que había dos personas del equipo que habían estudiado con él. "Pues luego quiero verlas, a ver que se inventan", soltaba el valenciano.

"Oye, tú eres muy para dentro con tu vida privada, pero como hoy hemos dicho que te vamos a desenmascarar te voy a preguntar por el amor de tu vida", le avisaba Sonsoles Ónega. "¿El amor de mi vida? Pues muy bien en casa está", respondía él. "Que os conocisteis de una forma maravillosa, por favor cuéntanos", le decía después la presentadora.

"Pero yo creo que esto está mal", le replicaba Arturo Valls "¿Ahh es mentira?", preguntaba la presentadora descolocada. "Esto está mal, yo creo que esos datos sacados de Wikipedia...", defendía el presentador de 'Mask singer'. "Bueno claro, como te crees que hacemos las entrevistas", trataba de justificarse Ónega.

Tras ello, Sonsoles Ónega explicaba que su guionista Déborah le había contado la forma en la que conoció a su mujer. "Si me lo va a estropear cuento yo lo de Wikipedia. Lo que me cuenta es que Arturo entró en una tienda de perfumes y la dependienta y le dijo, '¿tú te crees muy listo o muy tonto?' y resulta que la hermana de esa dependienta era Patricia, tu mujer". "Pues no", respondía Arturo. "¿En serio que no?", repreguntaba Sonsoles. "Es ficción", recalcaba Valls.

"Eso es ficción, era una entradilla que hacíamos en '¡Ahora caigo!' y que nos inventábamos mi guionista y yo", le explicaba Arturo Valls. "Ay, que disgusto me has dado", aseveraba entonces Sonsoles. "Mi mujer no tiene hermanas. Ella estaba en una barra libre y así fue en un concierto de The Cure en Valencia", aclaraba el presentador.

Sonsoles Ónega le revienta un huevo a Arturo Valls en la cabeza

Después, Sonsoles hacía referencia a cómo Arturo Valls es el rey de los chistes malos y le pidió a su compañero de cadena que contara uno. "Mira, nos vas a contar un chistecito, y si el público se ríe no te lo rompo", le advertía la presentadora a su compañero cogiendo el huevo que había visto al principio.

"¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Bron Kitty", contaba Arturo Valls provocando que al final Sonsoles Ónega optara por reventar el huevo en su cabeza después de preguntar al público qué hacía. "Es muy gratuito, no tiene ninguna justificación", soltaba entonces el presentador. A lo que Sonsoles volvía a justificar que todo era una idea de la directora que coincidió con él en la universidad. "Ahora hablamos, hay rencor aquí o algo", ironizaba Arturo. "Pero que no está justificado por el guion ni nada, es por el morro", sentenciaba.