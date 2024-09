Roberto Leal toma partido sin rodeos y habla con mucha claridad de Broncano y ‘La Revuelta’

No se habla de otra cosa: el éxito sorpresivo de David Broncano en su desembarco en TVE con ‘La Revuelta’. El estreno, con un 17,1% de share y 2,1 millones de espectadores, plantó cara a ‘El Hormiguero’, que se creció a un 23%. Aun así, el resultado de lo nuevo de Broncano ha superado toda previsión y, por ello, cualquier declaración de profesionales de la comunicación sobre el comunicador jiennense cobra interés. Es el caso de Roberto Leal.

El presentador de ‘Pasapalabra’ concedió unas declaraciones en el FesTVal 2024, al que acudió con motivo de la presentación de ‘López y Leal contra el canal’, y se mojó sobre la batalla que se avecinaba entre David Broncano y Pablo Motos en el access prime time. Unas palabras que recoge ahora El Confidencial.

En primer lugar, el sevillano no ve que Broncano sea un problema para Motos. «Yo creo que ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ no son competencia, aunque vayan en la misma franja. Son cosas diferentes y Pablo lleva 19 años con su programa, es un misil. Entiendo que más allá de todo el ruido que hay, tienen un reto y tiene que ser apasionante para ellos. Hay mucha expectativa por el nuevo programa de Broncano y cómo se adaptará Motos», declaró Roberto Leal.

Y celebró que la franja del access prime time esté ahora tan competida, pues eso enriquece a la televisión: «La tele que estamos viviendo ahora me parece que es muy divertida y que cuando hay competencia te hace ser mejor. Es un espectáculo que en tres cadenas distintas, en el mismo horario, haya productos diferentes… ya que cada uno elija lo que quiere ver».

En su caso, tiene clara la elección: «Yo me quedo con ‘El Hormiguero’, evidentemente. Y porque llevo 19 años viéndolo y conozco el producto, pero me voy a asomar a todos porque también es mi obligación como profesional». Además, sobre si iría como invitado a ‘La Revuelta’, deja claro que no podrá ser posible.

«Ya no podré ir porque tengo contrato de cadena». aclara. «Pero me quedaré con las ganas, de hecho tengo más ganas de ir a ‘El Hormiguero’ porque cada vez que voy me divierto mucho. En ‘La Revuelta’ creo que seguirán por la misma línea de invitados, esas personas que no suelen ir a programas de prime time», remató Roberto Leal en su pronunciamiento.