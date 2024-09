La productora de 'La Promesa' aclara cuál será su continuidad en TVE: "Tenemos capítulos hasta..."

Si hay un productor de televisión que vive un momento dulce es Ramón Campos. Es uno de los creadores de algunas de las ficciones de más éxito que se han emitido en nuestro país como ‘Gran Hotel’, ‘Velvet’, ‘Fariña’ o ‘Las chicas del cable’. Este año estuvo detrás de uno de los grandes éxitos de Netflix (‘El caso Asunta’) y tiene actualmente en emisión una de las series más seguidas de la televisión como es ‘La Promesa’.

Pero es que además, Ramón Campos y Bambú Producciones han conseguido un hito a desde el pasado jueves 19 de septiembre. Y es que dos producciones diarias de la misma productora se van a emitir en tándem en las tardes de TVE. Junto a ‘La Promesa’, ahora la productora y la cadena, y con Josep Cister a los mandos, se han vuelto a unir en la creación de ‘Valle Salvaje’, que ha completado la apuesta de La 1 por la ficción propia en las tardes junto a ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

Por si fuera poco, en los próximos meses estrenará también la que será la primera serie de Bambú Producciones para Telecinco, ‘La Favorita 1922’. De todo ello, ha hablado Ramón Campos en una entrevista para Informalia en la que confiesa que sufre mucho escribiendo y creando series y que prefiere el género documental. «Lo paso fatal en el proceso de escribir. Tengo el síndrome del impostor. Me peleo mucho conmigo mismo, me insulto, pienso que es una mierda todo lo que hago. En el documental no lo paso tan mal», recalca.

Al preguntarle por si le preocupa lo que puede suceder con ‘La Promesa’ después del maltrato que le ha dado TVE estos últimos meses de verano con cambios de horario y retirada de su programación por los eventos deportivos, Campos es claro. «A mí me dejan producir, yo les dejo programar. Sé que produciendo hay muchos problemas que surgen: un actor que se pone malo, una localización que se cae… Cuando yo pienso en la programación, piensas fríamente y dices ¡Qué putada! Pero tienes que entender que las cadenas tienen una cantidad de marrones... No me programan a mí, es que programan 24 horas. Yo soy una piecita más en esas 24 horas. Hay una serie de elementos que se escapan a mi trabajo; yo no sé lo que pasa en TVE, si tienen un evento, unas elecciones, La Vuelta… Yo he vivido siempre, como cuando utilizaban nuestras series como arma contra la competencia. Yo lo entiendo», asegura.

Del futuro de ‘La Promesa’ al estreno de ‘Valle salvaje’

Pero si hay algo que tiene claro Ramón Campos es que con ‘La Promesa’ dieron en la tecla después de muchos intentos en Bambú con las diarias como ‘Gran reserva: el origen’, ‘Seis hermanas’ y ‘Dos vidas’. «Cuando hablamos de La Promesa dijimos: ‘Vamos a hacer una serie clásica’, que tiene muchos elementos parecidos a Gran Hotel en su arranque. Quisimos hacer una serie canónica. En un momento que todo el mundo busca series disruptivas, lo clásico sigue teniendo su hueco. La Promesa ha sido una lección para todos. A veces no hay que romper con todos los moldes», defiende el productor.

Asimismo, Ramón Campos tranquiliza a los fans de ‘La Promesa’ pues pese a los maltratos a los que se ha tenido que enfrentar este verano, hay serie para rato. «Tenemos capítulos hasta el año que viene, hemos renovado nueva temporada. Espero que siga muchos años. Es una serie que tiene mucha vida«, advierte.

Y ahora que van a tener dos series seguidas en las tardes de La 1 con la llegada de ‘Valle Salvaje’, Ramón es claro y conciso. «Valle Salvaje es una serie que junto a La Promesa puede hacer un bloque muy fuerte en la tarde de La 1. Puede ser un pilar para que TVE construyese su parrilla«, destaca. Algo que ha repetido en la presentación de la serie, a la que ha acudido El Televisero, destacando que la nueva ficción puede apuntalar el buen momento que atraviesa la cadena pública con el éxito de ‘La Promesa’ y ‘La revuelta’ de Broncano.

Por otra parte, en esta entrevista, Ramón Campos reconoce que lo que ha pasado con ‘Valle salvaje’ ha sido curioso. «Es una serie que por presupuesto, por creación, es una locura. Está diseñada para ser un access prime time y una sobremesa. Puede vivir en los dos lugares por contenido. A mí me hubiera gustado que fuera en sobremesa», confiesa. Y es que hay que recordar que esta ficción protagonizada por Manuela Velasco, José Manuel Seda y Rocío Suárez de Puga estuvo diseñada para el acces de La 1 como sustituta de ‘4 estrellas’ antes de que llegara Broncano.

Ramón Campos, feliz con su salto a Mediaset

Por último, Ramón Campos se muestra feliz de que próximamente su productora de el salto por primera vez a Mediaset con ‘La Favorita 1922‘. «Me ha costado 15 años vender una serie para Telecinco. Yo he ido todos los años a Mediaset a presentar proyectos, aunque no me comprasen. De repente, cuando hubo el cambio de CEO, vi que la cadena estaba más receptiva. Fue rapidísimo, en cuanto les conté el concepto, lo vieron clarísimo. Llamé a mi equipo y les dije: ‘Chicos, acabamos de vender por primera vez a Mediaset’. Fue una sensación como cuando vendimos Las chicas del cable a Netflix. Lo hemos logrado, por fin. Nos quedaba este check», finaliza.