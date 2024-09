La espectadora más sonada de ‘La Revuelta’ cuenta cómo vivió realmente acudir a lo de Broncano

María Vicenta se convirtió en otro de los nombres propios de ‘La Revuelta’ este lunes, 23 de septiembre, con permiso de Norman Reedus, el primer invitado hollywoodiense del programa de David Broncano. Fue la gran estrella del público que acudió al teatro a ver la grabación.

La señora se ganó a todos los asistentes -incluido al propio actor americano- con sus anécdotas y su carácter campechano, y se atrevió incluso a contestar las preguntas clásicas del cómico; bromeando por ejemplo con que hace el «amor frutal» porque lo practica «de uvas a peras».

María Vicenta consagró así como la señora más icónica que ha pisado ‘La Revuelta’. Acaparó varios minutos de pantalla manteniendo mucha complicidad con David Broncano y su ‘leyenda televisiva’ la ha agrandado este martes con su visita a ‘Mañaneros’, el programa que ahora conduce Adela González en TVE.

María se ha mostrado muy entusiasmada de estar en el espacio matinal y por conocer a a presentadora. «Esto es una joya que voy a tener toda la vida en mi corazón», ha admitido emocionada. «Ayer en la revuelta la liaste parda, estaba todo el plató revolucionado», le ha comentado Adela.

«Yo es que vergüenza no tengo, soy así y me han parido así», ha respondido, dejando muy claro lo que le pareció la experiencia de ir a lo de Broncano. «Me ha encantado, agradable y súper chulo, he disfrutado como una enana», ha declarado al espacio matutino de La 1.