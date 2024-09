Inés Hernand se posiciona entre Broncano y Pablo Motos y el palo a uno de ellos es atronador

La meteórica irrupción de David Broncano con ‘La Revuelta’ ha provocado el fin de la hegemonía de Pablo Motos con ‘El Hormiguero’ y una polarización más que evidente entre las dos Españas: la que conecta con el formato de TVE y la que lo hace con el de Antena 3. Tanto, que se ha creado una especie de dos bandos… e Inés Hernand, rostro de RTVE, se ha posicionado.

En una entrevista para VerTele, la comunicadora dice abiertamente que «team Broncano siempre». «Pablo Motos me dejó de caer bien hace unos años», sentencia sin titubeos, para explicar, acto seguido, por qué no ve con buenos ojos al veterano presentador de Atresmedia. Algo que en un pasado no fue así.

«Con la narrativa de no ser una persona que adoctrine, lleva adoctrinando al final, no sé cuánto tiempo», declara. «Y no me gusta cómo ha tratado a algunos invitados. Perdió un estilo que me parecía muy genuino», afirma sin rodeos al citado portal. «En el año 2010 aplaudía a Pablo Motos y, ahora, pues no me gusta. Pero es una opinión subjetiva, no porque me haya hecho nada personal», añade Inés Hernand.

En dicha entrevista, la televisiva también se moja sobre la otra oferta de access prime time que, finalmente, ha tenido que ser cancelada por sus estrepitosas audiencias. Hablamos del programa ‘Babylon Show’ de Telecinco, desaparecido ya desde el pasado miércoles. «A Carlos Latre le amo con todo mi corazón y creo que a Babylon Show le han faltado más programas de asentamiento», ha señalado al respecto.

Por otro lado, en esas declaraciones a VerTele, Inés Hernand explica por qué ha decidido formar parte del casting de la presente edición de ‘MasterChef Celebrity’. No ha sido por dinero, sino «para que España viese una cara más amable de la que tiene preconcebida». Sobre la dureza del formato, asevera que «lo que más me ha costado es hablar y cortar un pimiento a la vez», y bromea que ha sido difícil «no poder ser capaz de hablar de política mientras hacía una brunoise, pero lo he conseguido».

Y, tras ser preguntada por qué ha supuesto ‘MasterChef’ para ella, hace un buen balance: «Me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Obviamente creo que, como todo en esta vida, tienes que entender dónde estás y una vez que te ubicas es un programa que se disfruta mucho, que es muy divertido y que nos ha abierto un mar de posibilidades. Hemos venido a hacer entretenimiento y vamos a entretener».