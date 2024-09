David Broncano admite cómo gestiona las audiencias de ‘La Revuelta’ y su batalla con Motos

Es sin duda la gran sorpresa de este arranque de temporada en lo que a televisión se refiere. Tras meses de rumores y de ataques, David Broncano y el equipo de ‘La resistencia’ llegaban el pasado lunes al access prime time de TVE con ‘La revuelta’ y lo hacían por todo lo alto llegando a dar el sorpasso a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ el martes y el miércoles.

Y es que a diferencia de lo que ha sucedido con el ‘Babylon Show’ de Carlos Latre en Telecinco, que ya ha sido cancelado tras su gran fiasco en audiencias, David Broncano ha conseguido revertir y alterar el tablero de las audiencias en la franja del access prime time disputándose el liderazgo con el hasta ahora infranqueable ‘El Hormiguero’.

Así, pese a que ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos sigue en lo más alto y ha cerrado su mejor arranque de temporada de la historia, ‘La revuelta’ de David Broncano ha conseguido situarse por encima en la franja de estricta coincidencia en dos de los cuatro primeros asaltos y todo ello sin grandes nombres como invitados.

Broncano, sobre su guerra con Motos: «Hay una competición sana y profesional»

Más allá de las bromas que han lanzado en su propio programa, David Broncano hizo balance este jueves junto a Ricardo Castella, Jorge Ponce y Grison en el evento de presentación de la temporada de TVE, al que acudió El Televisero. «Hemos tenido un éxito de audiencia muy contundente que no esperábamos tan fuerte y se está enfocando como un duelo contra Antena 3 y Pablo Motos como si fuese una batalla deportiva. Yo he dicho que por supuesto hay una parte de eso, que hay una parte de competición sana y profesional por nuestra parte», empezaba diciendo el cómico.

«Pero para mí ha sido bonito después de todos estos meses en los que se ha cuestionado nuestra posición aquí y se han dicho muchas cosas que no eran verdad. Para nosotros era doloroso. A ellos les decía todo el rato que quería que llegase septiembre para que todos esos que nos pintaban como el demonio vieran el programa y luego opinasen. Si no les gusta el programa, no pasa nada, pero que opinen sabiendo lo que es», destacaba Broncano ante todos los compañeros de RTVE, la prensa y el propio Consejo de Administración de RTVE, encabezado por su presidenta Concepción Cascajosa.

«Por eso el éxito de audiencia para nosotros ha sido una validación y un reconocimiento que agradecemos un montón. Ha sido muy bonito», añadía David Broncano justo cuando La 1 ofrecía el cuarto programa de ‘La revuelta’ en el que el humorista y su equipo hablaron de su duelo con Motos y enviaron un cariñoso mensaje a Carlos Latre tras la cancelación de su programa en Telecinco.