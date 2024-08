La sorpresiva decisión de Telecinco con ‘Una vida perfecta’ tras despeñarse a mínimo de audiencia

Telecinco ha vuelto a intentarlo con la ficción turca este verano. Después de que hace solo un año se diera de bruces con el lanzamiento de ‘La traición’, que acabó retirando tras solo una semana, este año apostaba por estrenar ‘Una vida perfecta‘, una serie protagonizada por Hilal Altınbilek (‘Tierra amarga’), Yiğit Özşener (‘Sühan: Venganza y amor’) y Onur Tura (‘Pecado Original’).

Una serie con la que Telecinco consiguió romper la maldición de las ficciones turcas tras fracasar con todas las anteriores apuestas: ‘Love is in the air’ (7,1%), ‘Mi hogar, mi destino’ (9,8%) o ‘Amor a segunda vista’ (7,4%). Así, Una vida perfecra’ conseguía en su estreno un buen 11% y 817 mil espectadores de media.

Por si fuera poco, ‘Una vida perfecta’ lideró en el target femenino, público potencial, con un 14,2% y se elevó a 1.077.000 seguidores en la emisión simultánea con Divinity. Una semana después, la serie descendía hasta un 8,1% y 616.000 espectadores.

Pero el gran descalabro de ‘Una vida perfecta’ llegaba esta semana cuando la serie turca anotaba un paupérrimo 5,6% y 406.000 espectadores. Un dato inferior incluso a lo que registró el estreno de ‘La traición’ hace un año (6,8%) y con el que Telecinco decidió retirar la serie tras solo una emisión y desterrarla a Divinity.

Sin embargo, por ahora Telecinco ha decidido mantener ‘Una vida perfecta’ en la noche del miércoles. Y es que los datos de la cadena de Mediaset en su prime time más allá de ‘Supervivientes’ y ‘De Viernes’ son de alerta roja. En este sentido, ‘First Dates Hotel’ bajaba hasta un 8,2% y ‘La vida sin filtros’ no pasa del 9%.

Cabe recordar que ‘Una vida perfecta’ consta originalmente de una única temporada de 30 capítulos de 120 minutos cada uno. No obstante, y como suele ser habitual con las ficciones turcas, Telecinco fraccionará los episodios y según ha confirmado la cadena ha decidido dividirla en 97 capítulos en total. Teniendo en cuenta que por ahora ha ofrecido 7 quedarían 90 por emitir.