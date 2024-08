Jorge Javier saca los colores a dos invitados de ‘El Diario’: «Merecen un escarmiento»

Bajo el tema de ‘Ha nacido una estrella’, Jorge Javier Vázquez recibió este lunes en ‘El Diario’ a Patty, que quería dignificar la profesión de payaso. Pero más que a la audiencia, la madre tenía el propósito de hacer entrar en razón con ayuda del programa a sus dos hijos, que se avergüenzan de su ocupación. Y ante la actitud de los dos jóvenes, al presentador no le quedó más remedio que propinarles un tirón de ojeras.

Casi a sus 60 años, Patty acudió a ‘El Diario’ más que orgullosa de compartir con el mundo su nueva faceta de clown. «Ya me queda menos que más, pues cumplo 60 años en diciembre, así que quiero hacer lo que me gusta, ser feliz», comenzó explicando la invitada sobre su repentina decisión de convertirse en payaso. Fue ahí cuando explicó que esta determinación ha hecho mella en el núcleo familiar.

Jorge Javier Vázquez da un escarmiento a sus invitados: «¿Qué se siente?»

«Ellos me respetan, pero no me apoyan, no lo comparten», explicaba Patty antes de que Jorge Javier Vázquez desvelase a la audiencia la gran sorpresa de la tarde. «Les vamos a dar un merecido escarmiento. Tenemos a tus hijos en una sala. Ellos creen que van a hacer un casting para un reality show de Telecinco, y en realidad tú vas a ser la directora de ese casting», adelantó el de Badalona mientras la invitada se escondía en la sala privada.

Jorge Javier Vázquez en ‘El Diario de Jorge’

Antes de marcharse, la madre advirtió que su hijo probablemente entraría a plató con una «actitud chulesca» de cara al falso casting, y tenía razón. Nada más sentarse en el sofá, el joven dejó muy claro cuál era su destino soñado en Telecinco. «Me gustaría ir a La isla de las tentaciones como tentador, porque cuando me suelto soy muy divertido, muy fogoso,… una mezcla de todo», confesaba el joven al lado de su hermana.

Pero Jorge Javier Vázquez no tardó en preparar el terreno. «Tengo entendido que tú eres muy empático», señalaba con sorna el de Badalona, listo para reprochar al invitado su falta de tacto con su madre. Pero la respuesta del joven dejó al de Badalona a cuadros. «Sí, sí, desde muy pequeño, porque no siempre he tenido lo que tengo ahora», aseguraba el hijo de Patty.

Entonces, el presentador dio comienzo al falso casting para darles «el escarmiento» que había prometido al inicio. «Este es un casting televisado, os vamos a ir sometiendo a diferentes pruebas para ver si sois fotogénicos, si respondéis bien… La directora de casting os está viendo en directo», explicó el periodista mientras introducía la primera prueba de baile.

«No valéis para esto», espetaba la misteriosa directora de casting, a la que aún no habían podido ver. «Un par de copas me ayudaría, tengo que reconocerlo», aseguraba el joven intentando justificarse. Pero durante la segunda prueba, tampoco tuvieron demasiada suerte. «Dais vergüenza», sentenció la madre interrumpiendo el reto, que consistía en poner cara de «castigador, de conquistador».

Entonces, Jorge Javier Vázquez se dirigió al joven. «No está yendo bien, como presentador de reality te lo digo. ¿Qué se siente cuando te dicen ‘no’? ¿Desanimado?», preguntó el comunicador , intentando agitar la conciencia del hijo de Patty por la falta de apoyo a su madre. «No, soy muy seguro de mí mismo, sé que puedo valer», insistía el invitado antes de que el catalán diese por finalizada la farsa y revelase la realidad de su visita.

El presentador anunciaba entonces la entrada a plató a la directora de casting y Patty avanzó acelerada hacia el sofá, lista para su gran momento. «Estoy harta. Sé que lo aceptáis, pero no me apoyáis. Lo hago todo porque entretengo, no hago mal a nadie. He tenido muchos problemas, os lo doy todo, tenéis que apoyarme porque esto me hace muy feliz», aseguró la protagonista de la historia.

«Cuando me muera, quiero irme con la nariz. Sé que no es normal, pero no es normal vuestra actitud. No quiero tener que rogaros que me grabéis, que me compartáis en redes sociales, que no se lo ocultéis a vuestros amigos… ¡Solo quiero ser feliz!», insistió Patty, dejando a sus hijos visiblemente avergonzados ante todos los espectadores. «Tienes toda la razón», señalaron ambos antes de fundirse en un abrazo de disculpa con su madre con algún que otro «te quiero» de fondo.