Isabel Rábago logra confirmar lo sospechado sobre Maite Galdeano y advierte seriamente

Isabel Rábago participó ayer viernes en ‘TardeAR‘ para hablar de toda la trama de Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Un conflicto familiar tremendamente delicado que está acaparando las tertulias de Telecinco desde que saltó a la palestra y que promete ser el gran tema del verano.

El programa vespertino contó con la primera entrevista a Maite Galdeano tras denunciar en sus redes que ha sido expulsada de casa por su hija, sobre la que ha dicho abiertamente que está inducida y anulada por Kiko Jiménez, al que llama «ser» y le acusa de ejercer «terrorismo y chantaje emocional» sobre Sofía.

Pero, al parecer, las cosas no son como las cuenta Maite y el detonante de esta ruptura sería un acontecimiento de extremada gravedad que puso sobre la mesa veladamente Isabel Rábago gracias a la información a la que ha podido acceder. «A la audiencia le falta un dato fundamental. Y en el momento que se conozca ese dato fundamental, tendremos todas las piezas del puzzle y podremos opinar», alertó.

«Es algo que pertenece a su intimidad, pero deja de pertenecer en tanto en cuanto entran otras terceras personas», añadió en alusión a la intervención de la Guardia Civil. «Se produce un grave altercado en una casa privada en la que es necesario que vayan determinadas personas, en la que hay un atestado abierto y existen una serie de acciones que, insisto, no son un ‘no me gusta que pongas aquí el jarrón’. Es algo muy serio», enfatizó la periodista y colaboradora.

Por su parte, Frank Blanco indagó en qué se trataba. «Muchos sabemos qué es lo que ha pasado, pero no podemos contarlo. Insisto en que esto no ha sido una discusión absurda ni una tontería, ha pasado un hecho grave, ha ocurrido algo muy complicado hasta el punto de que una persona que está en su casa tiene que recibir ayuda del exterior por sentir miedo en tu casa. Se tuvieron que personar agentes del orden público en esa casa», ha recalcado Isabel Rábago, queriendo ser prudente en todo momento.

«La principal víctima de todo esto es Sofía Suescun, que se ha pasado toda su vida trabajando, protegiendo a su madre y que se ha visto obligada a dar una serie de explicaciones que a mi, sinceramente, me dan pena y lástima», reflexionó al tiempo que aseguró no creerse el arrepentimiento que Maite Galdeano mostró en sus primeras declaraciones a ‘TardeAR’. «¿Qué es esto? Una persona que ahora se presenta como víctima ante su hija después de haberle causado un daño. Y me voy a quedar ahí. Entonces, ¿esto qué es? Porque si tú realmente estás arrepentida, para empezar mantienes una conversación en privado con su hija y no te muestras así ante España», reprochó.

Acto seguido, Isabel Rábago, manteniéndose en la cautela, dejó caer que Maite tiene un problema psicológico por el que debería requerir ayuda. Algo que todos piensan y que su propia hija, Sofía Suescun, incluyó en el comunicado que emitió esta semana tras salir todo a la luz. «No le quiero poner nombre a lo que creo que todo el mundo está viendo y es capaz de analizar, porque me niego, pero a mi esto me da vergüenza», sentenció la tertuliana.

Por último, Isabel lanzó un consejo y una reflexión muy certera: «Necesitan un tiempo las dos y reconstruirse cada una por su lado, que a veces entendemos las relaciones familiares como una obligación, y no. Cuando dos personas son imposibles, se hacen daño mutuamente a cualquier nivel, deben hacerlo por separado. Así que reconstrúyete tú por tu lado, Maite, y deja a tu hija que fluya y déjala ser feliz, que es sencillo». Y es que Rábago tiene claro que Galdeano está ejerciendo un inadmisible «chantaje emocional» sobre Sofía Suescun y que, desde que le ha echado de casa, se ve a una Sofía «absolutamente liberada».