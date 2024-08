Avance semanal ‘Pecado original’ del 5 al 9 de agosto con una muerte y Kumru desenmascarada

‘Pecado original‘, la serie turca diaria de Antena 3, empieza una nueva semana tras estrenar su sexta y última temporada. La serie turca afronta ya su recta final con sus últimos capítulos. Esta pasada semana hemos vivido un gran vuelco en la relación entre Dogan y Yildiz y se ha descubierto a la amante secreta del empresario, mientras que un triángulo amoroso de Kumru, Handan y Selim va a cambiarlo todo una vez salga a la luz.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, tras descubrir que Handan tiene algo con Selim, Dogan orquesta un plan para ahuyentar a su exmujer y la manda a trabajar a Londres como directora general a la filial de su empresa. Sin embargo, ella decide quedarse en Estambul a espaldas de todos.

Yildiz y Ender comienzan a tratar con Julia por separado, pero desafortundamente Julia estará más preparada de lo que pensaban. Julia le cuenta a Dogan que Ender y Yildiz la están molestando, así que va a casa de esta última y le recrimina su actitud. Dogan afirma que Julia es su mejor amiga y se la presenta a Yildiz en una cena. Durante la velada, son sorprendidos por Ender, que insiste en que no se va a divorciar.

El triángulo amoroso de Handan, Kumru y Selim va a salir finalmente a la luz. Selim presenta a Kumru a sus padres, pero a su madre no le gusta nada que salga con una chica de clase baja y le dice que tiene que romper la relación. Por otra parte, Handan va hasta la casa de Ezgi, la asistenta de Yildiz, porque piensa que ella sale con Selim. Cuando llega halla algo fatal de su hija: ve con sus propios ojos cómo Kumru abre la puerta y besa al doctor.

¿Qué va a ocurrir a lo largo de toda esta semana en ‘Pecado original’? Adelántate aquí a las próximas tramas de la ficción otomana que se ofrecerá a su hora habitual tras ‘Sueños de libertad’. Así ‘Pecado original’ ofrecerá de lunes a viernes desde las 16:50 horas y hasta las 18 horas una nueva tanda de episodios, en la semana del lunes 5 de agosto al viernes 9 de agosto de 2024 en Antena 3.

‘Pecado original’ – Capítulos del lunes 5 de agosto al viernes 9 de agosto

Yildiz quiere investigar a Julia y acaba pasando la noche en su casa de campo junto a su madre y Sedai. Allí la drogan con un somnífero para buscar alguna foto de ella con Dogan, pero el plan les sale mal.

Mientras Ender le va a tender una trampa a Julia. Ender pone contra las cuerdas a Julia al revelarla que le había llamado una amiga de una revista contándole que Yildiz había filtrado a una revista que ella tiene una aventura con Aslan, el hijo del encargado de su granja. Sin embargo, esto es una mentira para enfrentar a ambas mujeres. La hermana de Caner está desesperada por encontrar pruebas que confirmen que Julia es la amante de su marido. Además, está furiosa porque Yildiz está interfiriendo en sus planes.

Julia en ‘Pecado original’

Selim y Zeynep han empezado a colaborar ayudando a familias desfavorecidas. Zeynep le invita a comer. Cuando Kumru se entera de su acercamiento, se enfada con él. Todo mientras Selim empieza a sospechar de los engaños de Kumru, que se acabará viendo acorralada y una desagradable coincidencia lo cambiará todo.

El médico pilla a Kumru en varias mentiras y ella le escribe una carta contando toda la verdad, pero no se atreve a entregársela. Cuando Selim va a recoger a Zeynep a la casa de Yildiz se queda desencajado al ver a Kumru saliendo de la mansión de al lado y descubre su verdadera identidad. Tras enterarse de la verdad, Selim se queda devastado, y ejecutará un movimiento para vengarse de Kumru apoyándose en Zeynep.

Selim le da a Kumru la oportunidad de confesar, pero su novia no es capaz de hacerlo, cambia de idea y decide no entregarle la carta. Por su lado, Julia cree que Yildiz le hizo fotos con Aslan, pero al final descubre que todo era un plan de Ender. Yildiz invita a su casa a Engin, Julia y Dogan. Quiere que Engin y Julia se conozcan más porque ambos están solteros.

Dogan entrega un nuevo acuerdo de divorcio a Ender, pero ella lo rechaza. Ender está centrada en el lanzamiento una marca de joyas al mercado con ayuda monetaria de Engin, que es su patrocinador. Durante la fiesta de lanzamiento de la marca, Selim pone en evidencia a Kumru delante de todos los invitados, diciendo que le ha estado mintiendo durante meses. En la gala organizada por Ender, Selim acaba pidiendo matrimonio a «Ezgi» -la falsa identidad de Kumru- reprochándole públicamente el haber jugado con él y engañándole durante meses con sus cuentos.

Selim desenmascara a Kumru en ‘Pecado original’

Después de que Selim dejara en evidencia a Kumru delante de todo el mundo, exponiendo la mentira de su novia y poniendo fin a su relación, Dogan está furioso. Handan y Dogan, muy enfadados por la humillación que Selim ha llevado a cabo contra su hija, unen fuerzas para vengarse del médico. Kumru se disculpa con Selim, pero él no lo acepta. Y Handan vuelve de Londres para apoyar a su hija.

Mientras tanto, Yildiz se entera que Dogan y Julia han pasado una noche juntos en la misma habitación de un hotel y piensa que Dogan y Julia son amantes. Decidida a desenmascarar su relación oculta, Yildiz comienza a tramar un plan que podría cambiarlo todo.

Dogan le pide a Julia que hable con ella porque se quiere casar con la madre de su hija, pero Yildiz no entra en razón. Dogan le dice a Julia, en presencia de Yildiz, que ya no se verán nunca más y corta toda su relación. Pero Yildiz no cree que Dogan haya sacado de su vida a Julia, a pesar de ser verdad. Finalmente, Ender se instala en casa de Engin, ya que se está divorciando de Dogan.

Kumru quiere arreglar su relación con Selim, pero este ya no confía en ella. Y Kumru sospecha que entre Selim y Zeynep hay algo. También se va a descubrir un insospechado vínculo entre Selim y Julia: ambos son hermanos, hijos de la misma madre y distinto padre, y hacía tiempo que no se veían.

Julia cree que Dogan está vengándose de Selim porque alguien está manipulando las citas de los pacientes, divulgando sus datos y manipulando las máquinas del hospital. Pero esto es obra de Ender y Handan. Julia descubre que Handan está detrás de todo.

Además, el devenir de los acontecimientos va a sellar dos nuevas alianzas: por un lado, Ender y Julia se unen para lograr separar definitivamente a Yildiz y Dogan. Y por otro, después de su reencuentro, los hermanos Julia y Selim buscarán cobrarse su venganza contra los Yildirim con un plan que saldrá mal.

Julia tiene un método para acabar con Handan, pero no sale como esperaba y Engin acaba muriendo accidentalmente por la picadura de un escorpión. Zeynep no se había divorciado aún de Engin, por lo que ahora es viuda y heredera de la mitad de sus bienes, ya que la otra mitad es de Handan. Sin embargo, Zeynep no quiere aceptar la herencia.