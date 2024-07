TVE enfurece al público del ‘Grand Prix’ por lo que ha hecho con su emisión sin previo aviso

TVE estrenaba el pasado lunes la nueva edición de ‘El Grand Prix’ con Ramón García y Cristinini. Este lunes, la cadena pública tenía previsto arrancar la segunda entrega a partir de las 22:05 horas pero con motivo de la celebración de la Eurocopa 2024 los planes se alteraban.

Ramón García ya lo avanzaba este domigngo durante el previo del partido. El comunicador se presentó en el Estadio Olímpico de Berlín y, desde el set del equipo de deportes de RTVE, confirmó que, sí La Roja ganaba la Eurocopa 2024, el concurso no arrancaría a las 22:05 horas como estaba fijado, sino algo más tarde.

Ya este lunes, TVE anunciaba que ‘El Grand Prix’ arrancaría a las 22:30 horas en pantalla en la advermosca y en las cortinillas. No obstante, en redes sociales aseguraban que el concurso no empezaría hasta que no acabara la celebración.

Y es que aunque estaba previsto que la fiesta en la Cibeles arrancara en torno a las 20:00 horas, todo se retrasaba. De hecho, hasta las 22:00 horas los jugadores de La Roja no llegaban hasta el Palacio de Correos, la actual sede del Ayuntamiento de Madrid y no salían hasta el escenario hasta las 22:30 horas.

Lluvia de críticias a TVE por retrasar ‘El Grand Prix’

Este retraso en el inicio de ‘El Grand Prix’ ha motivado que las redes se llenaran de críticas hacia TVE por el maltrato al «programa del abuelo y el niño». Y es que son muchos los que han cuestionado a la cadena pública por retrasarlo y no pasar la celebración de la Eurocopa a Teledeporte.

Pero sin duda lo peor llegaba en torno a las 23:15 horas cuando TVE decidía cancelar finalmente la emisión de ‘El Grand Prix’ este lunes. Algo que provocaba la indignación del público.

Y así es como TVE hunde su mejor estreno de los últimos dos años. Buen trabajo, chicos. https://t.co/qjcO1iAd1V — Randy Meeks (@randymeeks) July 15, 2024

Entiendo que se dé prioridad a la celebración de la #EURO2024, pero para eso directamente que no se programe el GP, esto es jugar con la audiencia de una forma muy burda y más siendo la pública. Y si por lo que sea ha habido un problema de tiempos, para algo pagamos @teledeporte https://t.co/dFOre5t9Fe — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) July 15, 2024

Y el pueblo de Cangas de Onís esperando desde las 21h en la plaza del pueblo para que se emitiera porque TVE a las 23.30h les había dicho al ayuntamiento que SÍ se emitiría el #GrandPrix esta noche



Qué mal actuado @rtve , que mal! https://t.co/bXoJisq0Da — M 📺 (@casasola_89) July 15, 2024

