Sonsoles Ónega, obligada por los jefes a despedirse de su programa: «No quiero irme»

Son días de despedida. Algunos presentadores, los más privilegiados como Ana Rosa Quintana, El Gran Wyoming o Pablo Motos ya se fueron hace semanas de vacaciones. Pero ahora llega el turno de que otros rostros como Iñaki López y Cristina Pardo o Sonsoles Ónega dejen sus puestos en manos de sustitutos y se vayan de descanso estival.

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ lo anunciaba justo cuando informaba a su audiencia que el próximo lunes estará en el plató del programa de Antena 3 el ganador de ‘Tu cara me suena 11’. «El lunes el ganador, o ganadora Javi, de ‘Tu cara me suena’ estará aquí en este plató», decía corrigiendo a su director. «O ganadore o lo que sea», volvía a corregirse.

«Pero yo el lunes no voy a estar», soltaba entonces Sonsoles Ónega. «¿Por qué?», le preguntaban algunos colaboradores. «¿Se va de vacaciones no?», preguntaba Pilar Vidal aludiendo los motivos de la marcha de la presentadora de Antena 3.

«Yo no quiero la verdad. Yo no quiero irme pero me han obligado mis jefes», explicaba entonces la presentadora. «¡Quédate!», le gritaba el público del plató. «Claro, quédate», le animaban también algunos colaboradores. «Mira que me quedo», reaccionaba Ónega. «No puedo, me obligan a irme un rato», aseveraba.

Antes de despedirse, Sonsoles Ónega se dirigía a toda la audiencia del espacio. «Yo me despido de ustedes solo por unas semanas solo. Pero el programa va a seguir cada tarde a las 18 horas con Pepa Romero. Quiero darles las gracias por esta temporada increíble y quiero decirles algo más. Han confiado en nosotros para contarnos sus vidas, ha sido muy emocionante escucharles y espero seguir haciéndolo a la vuelta. Acompañen estas semanas al mejor equipo de la televisión que seguirá aquí para ustedes, adiós y no se olviden de leer por dios», añadía la presentadora.