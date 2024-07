María Jesús Ruiz pide la expulsión de esta concursante de ‘Supervivientes’: «A la calle»

María Jesús Ruiz se mojó hasta la médula en su colaboración en ‘De Viernes’ sobre quién debe ser la expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ esta semana, en la que hay tres grandes leyendas enfrentadas en la palestra: Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía.

En primer lugar, la tertuliana desmontó la estrategia con la que, según ella, ha entrado Sofía Suescun en esta edición del reality. «Ha venido con una estrategia de estudiarse la vida de todos los compañeros para atacarles a la primera de cambio. La que ha sido desleal con el concurso ha sido ella. Y después de acusar a Olga Moreno de victimizarse, ahora ella es la que se desplaza. ¿Eso qué es? Eso en mi pueblo es victimizarse. Sofía a la calle», clamó a voz en grito.

Al escucharla, Abraham García, que estuvo en el plató de ‘De Viernes’, le confrontó. «No es así porque ella jamás ha querido atacar a nadie. Ella siempre ha ido a su bola, pero si le atacan se defiende (…) Y lo de estudiarse a la gente lo ha hecho Marta también», replicó el exconcursante.

En ese momento, María Jesús Ruiz se exaltó con el joven y le paró los pies. «Con Marta no te metas porque si no fuera por Marta ‘Supervivientes’ no existiría este año», llegó a soltar la jiennense, que aprovechó su última intervención en el programa nocturno de Telecinco para deshacerse en elogios hacia Peñate para pedir su salvación.

«Marta nos puede gustar más o nos puede gustar menos, puede ser una chica intensa hasta que te chirrían los oídos. Pero es franca, sincera, directa y, honestamente, nos está dando muchos momentos de este reality… por no decir todos. Marta ganadora», proclamó la colaboradora.