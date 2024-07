Maite Galdeano rompe su silencio ante su desagradable noche en ‘De Viernes’: «Todo se ve»

Maite Galdeano vivió una noche bastante desagradable en ‘De Viernes‘ durante el espacio dedicado a comentar la última hora sobre ‘Supervivientes’, concentrada en el supuesto acercamiento entre Bosco y Sofía Suescun. Imágenes que se han vendido como altamente comprometidas pero que realmente no concluyen nada como así se vio en la pasada gala.

En un vídeo mostrado y cebado hasta la saciedad por el reality, ambos aparecían acostados sobre esterillas con sus cabezas muy juntas, pero nada más. Sin embargo, en los diversos programas de Telecinco, entre ellos ‘De Viernes’, hay muchos colaboradores que señalan que hay un tonteo claro entre ambos concursantes.

Por eso, Maite Galdeano se enfrentó prácticamente a todos los tertulianos del espacio presentado por Santi Acosta, ya que todo el equipo vio cosas donde no las hay y fue muy crítico con la última hora de Sofía Suescun en ‘Supervivientes All Stars’. Especialmente estalló con Olga Moreno, a la que acusó de decir «estupideces» por afirmar que a Sofía Suescun «se le caía la baba con Bosco» e insinuar que hay un pacto entre ella y Kiko Jiménez.

El enganchón fue tal que el presentador tuvo que intervenir, advirtiendo a la pamplonesa con echarle de plató: «Maite, si pretendes boicotearnos, al final te voy a a invitar a abandonar el plató. Sin embargo, ella no se amilanó y trató en todo momento de limpiar el nombre de su hija ante todos aquellos que apuntaban una infidelidad de Sofía a Kiko Jiménez cuando realmente esa secuencia no es concluyente y no se aprecia nada.

Aun así, las imágenes se vendieron como altamente comprometidas como ya hizo ‘Supervivientes’, y no fue más que humo. Por eso, Maite Galdeano expresó su malestar en ‘De Viernes’ por reducir el concurso de su hija a este tipo de contenidos: «Con lo buena superviviente que es mi hija… en ese vídeo no se ve nada, por mucho que quieran hacer ver que hay un beso, que hay un roneo, que hay un no sé qué».

«Yo lo único que veo ahí son unos amigos que, a lo mejor, están hablando o haciendo una trama típica de ‘Supervivientes’. Vamos a esconder esto, vamos a hacer un no sé qué… lo típico que se hace allí, vaya, y han visto al cámara y han dicho ‘uy, que viene el cámara’, o ni eso a lo mejor», justificó Maite Galdeano, insistiendo al equipo de ‘De Viernes’ en que no le gustaba nada ese enfoque y que, incluso, le estaba provocando malestar físico en forma de náuseas.

Así, profundamente disgustada por la dimensión que se le está dando a las imágenes de Sofía Suescun y Bosco en ‘Supervivientes’, y tras esa noche tensa en ‘De Viernes’, Maite Galdeano no dudó en usar sus redes para compartir con sus seguidores su malestar: «Bueno pues ya veis la hipocresía que hay. Se quieren inventar que si Sofía se ha dado un beso con Bosco o que si le gusta Logan… Brutal, flipante, pero todo se ve. ¿A que sí?».