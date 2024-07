En ‘Vamos a ver’ ponen en cuarentena a ‘Supervivientes’ y Rábago y Prat hablan de «ficción»

En ‘Vamos a ver’ han hablado del robo del siglo que se produjo en ‘Supervivientes All Stars’ y que obligó a imponer medidas excepcionales y de carácter disciplinario en la gala de ‘Tierra de Nadie’. Los concursantes, con el mayor de los descaros, acordaron arrasar con la comida de la organización sin temor a consecuencias y lo hicieron sin pudor.

Un asalto que en el matinal de Telecinco han tachado de «descarado» y «sinvergüenza». «Es el mayor robo pero también el más descarado. Y en el descaro ya te dicen que no tienen nada que perder y que les da igual las consecuencias», ha empezado observando Joaquín Prat.

Por su lado, Isabel Rábago ha apoyado la acción de los supervivientes, que ha tildado de «estupenda»: «Esto no se hubiese producido si fuera un reality de tres meses, ni de coña, pero, claro, si la edición va a finalizar dentro de poco, pues dicen ‘te tiras el río’ y arramplaron con todo y me parece estupendo. Hasta la puesta en escena me parece estupenda y solamente lo pueden hacer ellos, los All Stars». «A mi me encantan que roben», ha apostillado en la misma línea Alexia Rivas.

A renglón seguido, en ‘Vamos a ver’ se ha emitido un vídeo resumen con algunos de los reproches que los presentadores les dedicaron en directo. «Lo que habéis hecho es intolerable, lo que habéis demostrado es una falta de respeto ante las normas del concurso», abroncó Jorge Javier Vázquez. «Es una falta de respeto total a todo el equipo, sabéis que somos más de 150 personas, ahora mismo no llevamos ni un mes. Creo que habéis sido de todo menos un ejemplo de supervivencia y es una pena», les reprendió también Laura Madrueño, más seria que nunca.

Al ver la pieza emitida en ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat no se ha podido contener, señalando que, para él todo estaba sensiblemente forzado y guionizado para dar contenido: «Mira, de verdad, con todos los respetos a Jorge Javier y a Laura Madrueño, yo creo que ni ellos mismos se creen la bronca que les están echando y la cara de ellos de compungidos es totalmente ficcionada, es falsa«.

«Nos están dando contenido estupendo, las mejores pruebas, el mejor robo, pues qué queremos. Y yo estoy muy con Joaquín. A Jorge Javier le faltó reírse y a Laura ni te cuento, estaría pensando en algo dramático«, ha sentenciado en la misma dirección una incrédula Isabel Rábago, que se ha permitido añadir una felicitación hacia los participantes: «Felicidades a los supervivientes por robar».

Ahora, como represalia por ese robo histórico, los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ van a tener que empezar de cero, sin nada, sin la dotación mínima y sin el preciado fuego en un momento de gran inestabilidad meteorológica en Honduras. Un castigo sin precedentes que descubrieron anoche al regresar a la playa. Lo único que Poseidón les había dejado era un sedal, un anzuelo, unas gafas de buceo y un machete.