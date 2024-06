Nadie perdona lo que ‘Supervivientes’ ha hecho con Blanca y Pedro al acabar la gala: «Cruel»

‘Supervivientes‘ no deja de recibir innumerables críticas por parte de los espectadores. En esta ocasión, la audiencia del reality de Telecinco ha estallado por cómo se han manejado los tiempos en el último tramo de la emisión en el que se ha desarrollado la mítica dinámica de ‘la mesa de las tentaciones’.

Es necesario recordar que a través de esta prueba el espacio de supervivencia les propone a los concursantes numerosas y suculentas recompensas a cambio de un gran sacrificio. Una de las protagonistas de la noche ha sido Marieta, que ha llegado a cortarse 60 centímetros de su preciada melena por ver a su madre y comer un perrito XXL.

La tardanza de Marieta a la hora de decidir si cortarse o no el pelo y el exceso de protagonismo que se le ha otorgado ha abierto un nuevo cisma en los Cayos Cochinos. Y es que los tiempos se han descontrolado y no todos los concursantes han podido optar a comida a cambio de su tentación porque el programa tenía que acabar y no había margen. En concreto, Pedro García Aguado y Blanca Manchón no han podido ni siquiera escuchar la propuesta de la presentadora, que se ha disculpado ante ellos prorrogando su participación a “próximamente”.

Ante esta disyuntiva, Blanca ha roto a llorar y ha tildado de “cruel” lo que estaba haciendo ‘Supervivientes’ dejándoles sin posibilidad de comer después de haberse pasado un buen rato viendo cómo los compañeros se pegaban un festín.

Un hecho que no ha pasado inadvertido para los telespectadores, quienes han reseñado: «¡Vaya noche de injusticias!», «¡qué crueldad, de verdad!». «Los retos han sido totalmente injustos, a unos más complicados y otros menos. No ha habido igualdad», ha señalado otro seguidor del formato.

«Lo que han hecho en @Supervivientes con Blanca y Pedro ha sido lamentable y CRUEL. Exhibirles en sus narices un festín de comida, para luego decirles que ellos, «otro día»», ha comentado por su parte el periodista Álvaro Roldán. «De verdad, son unos cutres. ¿Como les hacen eso? Dejar que unos coman y otros no», ha apuntado otro usuario en la misma línea.

Luego, que si criticamos… Lo que han hecho en @Supervivientes con Blanca y Pedro ha sido lamentable y CRUEL. Exhibirles en sus narices un festín de comida, para luego decirles que ellos, "otro día". ¿Perdón? No podéis estar haciendo peor las cosas, compañeros.#Tierradenadie13 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) June 4, 2024

TANTO ALARGAR LO DEL PELO DE MARIETA, TANTO ANUNCIO PARA ESTO. #TierraDeNadie13 — srta, casi sra (@atrs94) June 4, 2024

#TierraDeNadie13 — 🐬 (@ConfessionsTv) June 4, 2024

Es de vergüenza @Supervivientes #TierraDeNadie13 — Jota. (@MrsJR96_) June 4, 2024

