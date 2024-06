‘La Promesa’: Avance capítulo del jueves con Ayala en riesgo de muerte y un fatal error de Curro

Turbulencias en ‘La Promesa‘. Alonso no da crédito cuando María Antonia le confiesa que está enamorada de él y le dice que está muy equivocada, que él no siente lo mismo y que todo es un malentendido. Pero los ojos del marqués no mienten y, en realidad, sí que hay sentimientos. Sin embargo, esa negativa de Alonso provoca un profundo malestar en la mujer.

Lope cae desplomado al suelo tras otra brutal paliza. Su estado ahora es muy crítico y Vera, Salvador y Jana se vuelcan en su recuperación mientras intentan cubrirlo para que nadie de la zona de servicio se percate de que no está trabajando. Tampoco dan la voz de alarma a un médico por ahora para no levantar la liebre. Eso sí, preocupa alguna herida interna y, si la infección y la fiebre se descontrolan, podría ser letal.

Por otra parte, Lorenzo sigue su estrategia y despliega sus encantos ante Cruz y María Antonia, y esta última, tras el rechazo de Alonso, se muestra receptiva. Mientras, Virtudes reprocha a Candela haber revelado su secreto y esta se impone y le reprocha el gran daño que le está haciendo a su madre con un sentido rapapolvo, pero nada toca la fibra sensible de la muchacha. Ni siquiera una conversación con Vera.

Tras enterarse de que Petra está dispuesta a ir en busca de Gregorio para revelarle que el hijo de Pía no murió y para que se haga cargo de él, Jana se enfrenta al ama de llaves de forma amenazadora para impedirlo.

Por su parte, Margarita ha vuelto a enfrentarse con su hija por el incidente con el bonsái del conde de Ayala y Martina accede a pedirle perdón de nuevo. Sin embargo, el intento no solo cae en saco roto, sino que se produce otra gran pelea que pone en riesgo la integridad del propio Ayala, que ha sufrido un aparente ataque al corazón o insuficiencia respiratoria.

Mientras, en la guerra, Manuel y Curro se adentran en el bosque en busca de un lugar para pasar la noche mientras alguien los vigila de cerca. Parece que la misión para llegar al puesto de los ingleses se complica y corren mucho peligro por un despiste de Curro, que se ha quedado dormido en su guardia.

Avance del capítulo 377 de ‘La Promesa’ del jueves, 13 de junio

Tras el incidente de salud de Ayala, los Luján hacen llamar al médico, que les deja con más incógnitas que certezas respecto a su estado de salud. ¿Acabará muriendo? Por otro lado, María Antonia continúa cediendo al interés de Lorenzo, provocando un gran malestar en Cruz, y se enfrentarán por primera vez.

Manuel y Curro y sus compañeros de combate que están haciendo la expedición hacia el puesto de los ingleses sufren el peor momento, hasta la fecha, en la guerra. Alguien les está vigilando y caerán en una emboscada que tendrá consecuencias imprevisibles.

En paralelo, Vera sigue cuidando de Lope, con Santos al acecho. ¿Será capaz de idear algún plan criminal para quitárselo de en medio. La doncella se dará cuenta de que solo hay una forma de que el lacayo la deje en paz, a pesar de que es muy desagradable para ella. ¿De qué se tratará?

La relación entre Simona y Virtudes sigue muy tirante, aunque parece que ambas firman una tregua debido a la complicada situación por la que atraviesa Lope. Y es que todos se esfuerzan por salvaguardar el secreto del cocinero, pero Jana y Salvador concluyen que es el momento de decir la verdad sobre su estado e informar a Rómulo y a la planta noble.

Rómulo se enfrenta a Petra, que sigue empeñada en que Diego debe estar con Gregorio. Y el mayordomo encuentra una solución radical para frenar las maledicentes pretensiones del ama de llaves.