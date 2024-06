Horóscopo semanal, del 3 al 9 de junio: Predicción para todos los signos zodiacales

Tras despedir el fin de semana arrancamos la primera semana completa del mes de junio de 2024. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio– según la predicción del horóscopo?

El día 3 Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, ingresa en Géminis, y los signos de aire –Géminis, Libra, Acuario- tienen un momento fabuloso para exámenes y entrevistas de trabajo. Vamos camino de la Luna Nueva, el día 6 en Géminis, que despierta nuestras ganas de hablar y comunicarnos, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre aquí los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 3 hasta el domingo 9 de junio de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

Lucha por lo que sabes que te mereces y no te conformes con menos porque el Cosmos es tu aliado y vas a conseguir muchas de las cosas que te habías propuesto y otras más que no esperabas… Dispondrás de toda la ayuda que necesites. Solo tienes que pedirla y no muy lejos. Esta Luna Nueva te regala felicidad en el amor y atrae la suerte a tu vida.

Horóscopo semanal Escorpio

Bajo el influjo de la Luna Nueva, es una semana fantástica para apostar por lo nuevo, y tendrás suerte en todo lo que implique un comienzo, ya sea un trabajo, una relación o un proyecto. Cualquier cambio que hagas en tu vida, por pequeño que sea, te dará suerte. Comprender y perdonar actitudes que te dolieron sanará tus emociones y te liberará de un gran peso.

Horóscopo semanal Aries

Recibes el mes de junio con la luminosa energía de la Luna en tu signo, los días 1 y 2. Notarás que se van despejando esas nubes que oscurecían tus sueños y lo que deseas está más cerca que nunca. Se esperan cambios en tu vida que conllevarán una mejora económica. La Luna Nueva puede traerte un viajecito maravilloso que te ayudará a olvidar sinsabores.

Horóscopo semanal Géminis

Muchas felicidades. El día 3, el planeta Mercurio ingresa en tu signo y su energía potencia tu inteligencia y habilidades para que saques partido a cualquier situación que surja. Si quieres algo, ve a por ello porque el Cosmos se alía contigo para que lo consigas. La Luna Nueva en tu signo te protege para que puedas disfrutar de la vida sin contratiempos.

Horóscopo semanal Tauro

Estás inmerso en algún conflicto que no terminas de solucionar, pero con la Luna en tu signo los días 3 y 4 vas a tener buenas ideas para zanjarlo y pasar página. Vienen cambios a mejor en tu vida que se traducirán en una mayor estabilidad afectiva y personal. La Luna Nueva del día 6 puede traerte un dinero inesperado que alejará tus preocupaciones.

Horóscopo semanal Virgo

Puedes sufrir altibajos y sentirte agobiado, pero esta Luna Nueva es muy positiva contigo y va a traerte sorpresas que te ayuden a cambiar de rumbo, si es lo que deseas. No te empeñes en hacer funcionar lo que ya no funciona ni forma parte de tu vida, y deja espacio a nuevas ilusiones. Te conviene estar a solas para reencontrarte con tus verdaderos sentimientos.

Horóscopo semanal Cáncer

Tu creatividad está muy potenciada por la Luna Nueva, que te aconseja no precipitarte y reflexionar sobre algo que tienes en mente. Procura no agobiarte y déjate guiar por esa voz interior que te anima a disfrutar de la vida. Por fin vas a poner los pies en la tierra y vas a ajustar los gastos a tu presupuesto. El 7 es tus día mágico. Pídele un deseo a la Luna.

Horóscopo semanal Piscis

Puedes tener ingeniosas ideas que podrás aplicar a tu vida, y pronto verás los resultados. Días fabulosos para abrirte a los demás y conocer gente que te hará muy feliz. La Luna Nueva favorece el ámbito familiar y puede traerte la solución a un asunto que te preocupa y los conflictos que arrastrabas del pasado desaparecerán. Escucha a tu corazón y no reprimas tus sentimientos.

Horóscopo semanal Libra

Alguna situación confusa te está alterando y temes dar pasos en falso, pero, si te dejas llevar por tu intuición y por lo que te dice tu corazón, vas a acertar. Con la favorable energía astral que recibes, vas a disponer de facilidades para solucionar lo que te inquieta. La Luna Nueva favorece tu trabajo y te trae oportunidades nuevas que debes aprovechar.

Horóscopo semanal Leo

Puedes tener la sensación de que la vida te pone a prueba, pero Marte bien aspectado te va a ayudar a enfrentarte a lo que venga con determinación y a librarte de contradicciones e incertidumbres. No es momento de quedarse estancado en indecisiones, debes ir en busca de lo que te interesa. La Luna Nueva puede traerte el reencuentro con personas que hace tiempo no ves y que quieres mucho.

Horóscopo semanal Sagitario

No te dejes llevar por tus impulsos porque las cosas pueden ir por caminos muy distintos a los que habías previsto. Tus decisiones deben ser fruto de la reflexión, esforzándote en aceptar situaciones que pueden enseñarte mucho. Esta Luna Nueva enfrente de tu signo trae armonía a tu vida y te libera de ese pasado que te condiciona para que puedas abrirte a nuevas ilusiones.

Horóscopo semanal Capricornio

La Luna Nueva te revitaliza y va a reactivar algunos proyectos o planes que se habían quedado paralizados. Comienza un ciclo nuevo para ti. No te van a regalar nada y tendrás que emplearte a fondo, pero tú no te rindes fácilmente y la vida te sonreirá. Vas a tener mucha confianza en ti mismo, lo que te permitirá alcanzar tus objetivos más ambiciosos.