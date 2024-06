Abraham García revoluciona el casting de ‘Supervivientes: All Stars’ como fichaje estelar

El plató de ‘Supervivientes 2024‘ se ha convertido en el escenario idóneo para la confirmación de Abraham García como concursante de la versión ‘All Stars’ que Telecinco prepara. En concreto, Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de dar paso al noveno concursante confirmado del reality cuyo estreno es inminente: el próximo jueves 20 de junio.

Tal y como ha venido haciendo el resto de concursantes confirmados, Abraham García ha entrado en el plató entre aplausos y vítores. Junto a Jorge Javier, el concursante ha lucido una estética muy diferente a la que nos tenía acostumbrados: con el pelo mucho más largo de lo habitual.

Desde el primer momento la química entre el presentador y el concursante se ha evidenciado: «¡Qué feliz estoy! Tengo que decirte que para mí es muy difícil que vayas a ‘supervivientes’Supervivientes’ porque un presentador siempre debe ser neutral y contigo no puedo ser neutral».

Por su parte, Abraham García le ha contestado: «Estás siendo mentiroso porque ya no soy tu favorito y lo sé». «Hay varios. ¡Qué mayor te ves! A mí sinceramente me pareces espectacular, estás espectacular. Hemos hablado muy bien de ti en la reunión. Abraham es el ganador de su edición. Lo conocemos así desde que era pequeño, le tenemos un cariño tremendo», ha proseguido diciendo el presentador.

De igual manera, Jorge Javier le ha preguntado por los ánimos e intenciones con las que parte rumbo a Honduras. «Voy a pasarlo mal, tengo ganas de pasarlo mal. Tengo que reconocer que (la vida me va) muy bien. Eso no está tan bien y hay que a veces pasarlo un poco mal para darnos cuenta de las cosas bonitas que tenemos, de las cosas simples. Uno se malacostumbra», ha asegurado sorprendiendo a todos los presentes en plató.

Poco después, Abraham García ha desvelado su estado sentimental: «Ahora voy sin pareja, la otra vez fui jodido con pareja. Las compañeras que he visto que van, van casadas, pero bueno…». En ese instante, Jorge Javier ha apuntado que al concursante le gusta especialmente Sofía Suescun. «A quien no le va a hacer gracia. Tiene una novia bien bonita», ha reconocido el concursante dirigiéndose a Kiko Jiménez.

Abraham García, ganador de S|V 2014, concursante de S|V ✨️All Stars✨️ pic.twitter.com/VAY3nFpr4e — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Justo antes de partir rumbo a Honduras, el concursante ha dado a conocer en profundidad sus sensaciones. «Hace una década que aquí el señor ganó ‘Supervivientes’ y eso de que no, lo importante es participar, es mentira. Yo voy a ganar y luego a disfrutar». De igual manera, Abraham García ha compartido sus sensaciones: «No sé si es que voy a ‘Supervivientes’… Yo creo que voy a un tanque de tiburones».

La petición de Abraham García a Jorge Javier

Antes de abandonar el plató como concursante oficial de ‘Supervivientes: All Stars’, Abraham García le ha retado al presentador a cumplir uno de sus mayores deseos. «Lo más importante de esta edición que ojalá se cumpla este deseo es que vengas a pasar una noche con nosotros a Honduras porque no lo has hecho nunca. Por favor, una noche. ¡Vente con nosotros una noche!», ha asegurado frente a Jorge Javier. A partir del próximo jueves con motivo del estreno de la edición se determinará si el presentador recoge el guante de Abraham García.