‘La Promesa’: Avance capítulo del martes con un grave altercado y la farsa de Vera y Santos

Petra, en su implacable papel como ama de llaves de La Promesa, intensifica las humillaciones contra Pía y le encomienda una labor impropia para ella que supone tener que salir del palacio. Algo que hace a conciencia, sabiendo que Gregorio está fuera de la cárcel y es una amenaza para ella. La vida de Adarre corre peligro.

Ella se niega a cumplir con el mandato de Petra por el bien de su seguridad, pero la señora Arcos, haciendo gala de su nula empatía, amenaza con despedir a Pía si desacata. Mientras, el señor Pellicer se convertirá en el gran aliado de la criada para protegerla.

Precisamente, a causa de la vuelta de Gregorio, Beni, alertada por Jana, se va a llevar al niño de Pía a Badajoz para garantizar su integridad y que no caiga en las garras del exconvicto. Además, la joven se traslada a la habitación de Pía, que está completamente hundida, y se toma esta decisión para no dejarle sola ni un solo minuto, ni día ni noche.

Por su lado, Rómulo reprende a Santos por pavonearse sobre su forzosa relación con Vera por toda la zona del servicio y regodearse en el dolor de Lope, pero este no le obedece y propicia un fuerte enfrentamiento con el cocinero que puede acabar muy mal.

Mientras, la joya que el conde de Ayala ha regalado Margarita para pedirle matrimonio está en boca de todos y provoca la ira de Petra cuando se entera de que es exactamente la misma perla que le regaló a ella en su momento. En paralelo María Antonia mantiene un desencuentro con Petra por tomarse atribuciones que no le corresponden.

Rómulo se salta la lealtad a la marquesa y le cuenta con pelos y señales a Catalina que Cruz quiere internarla en un manicomio en connivencia con Lorenzo. La muchacha le asegura a Rómulo que no va a ceder y que no se irá del hangar hasta que Cruz resuelva lo que hizo. Desesperado, le pide ayuda a Tadeo, amigo de Catalina, para hacerle recapacitar, pero no será fácil.

La brecha entre Alonso y Cruz es cada vez más honda. El marqués está al límite con su esposa, a la que no soporta ya con su incesante melancolía. Por su parte, María Antonia, la recién llegada amiga de los Luján, se va a convertir en su hombro para desahogarse y el acercamiento cada vez será más peligroso.

Avance de ‘La Promesa’ – Capítulo 365 del martes 28 de mayo

La tensión es máxima entre Lope y Santos a cuenta de Vera. El altercado que se va a producir es tan grave que llegarán a las manos. Solo la aparición oportuna de Vera evitará un suceso trágico.

Este conflicto entre el lacayo y el cocinero destapa la verdad: que la relación de Vera y Santos no es lo que parece y es producto de un chantaje a cambio de no revelar sus verdaderos orígenes.

Margarita tratará de mediar entre Martina y el conde de Ayala después de que éste le haya pedido matrimonio, consiguiendo aparentemente más de lo que había logrado hasta ahora, pero es solo eso, una apariencia.

Todos en La Promesa continúan preocupados por Pía y la inesperada aparición de Gregorio, pero contarán con un aliado inesperado para salvaguardar la comprometida seguridad de la antigua ama de llaves. Se trata del marqués, que averigua que Gregorio ha salido de prisión a cambio de dinero y por influencias.

También llegarán a oídos de Alonso las intenciones de Cruz y Lorenzo sobre ingresar a Catalina en un manicomio, y tomará cartas en el asunto de forma inmediata. Será la puntilla a su socavado matrimonio con la marquesa.

Además, Lorenzo, encargado ahora del control del negocio de las mermeladas, dará nuevas directrices sobre el nuevo camino a seguir con ellas y sus órdenes no solo no serán bien recibidas, sino que descuadrarán al servicio.