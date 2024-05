José Antonio León afirma lo que muchos creen de la expulsión de Ángel Cristo (‘Supervivientes’)

José Antonio León, actual colaborador del programa ‘De Viernes’ en Telecinco, apenas tardó unos segundos en clamar alto y claro lo que pensaba de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ durante la gala de ‘Tierra de Nadie’.

El concursante afrontó una noche muy complicada que acabó con su eliminación fulminante tras su desaparición de horas en la que la organización tuvo que pedir ayuda a las Fuerzas Armadas de Honduras ante la imposibilidad de dar con el paradero del hijo de Bárbara Rey.

‘Supervivientes’ amonestó con la medida más drástica posible a Ángel Cristo por poner en riesgo su vida y la integridad del equipo y del propio formato, pues la seguridad de todo participante es responsabilidad de la organización. Sin embargo, hay una gran corriente crítica con esta decisión y ahí se encuentra José Antonio León.

El antiguo reportero de ‘Sálvame’ reaccionó de inmediato en cuanto Carlos Sobera transmitió a la audiencia y al propio Ángel el comunicado de parte de la dirección de ‘Supervivientes’. Su publicación en X representó a muchos seguidores por el elevado número de interacciones que acaparó.

«Qué injusta la expulsión de Ángel Cristo, Supervivientes», escribió José Antonio León, siendo un mensaje directo al programa por esa desproporcionada determinación. «Injusta no, lo que ha hecho merece la expulsión directa. Eso no quita que se hayan hecho cosas mal con él, pero la sanción es justa», le replicó una usuaria.

Que injusta la expulsión de @angelcristojr @Supervivientes — José Antonio León (@Joseantonioleon) May 21, 2024

Y José Antonio León no se quedó callado, azuzando la versión de Ángel sobre la no intervención del programa con la agresión de Arantxa del Sol: «Injusta me refiero porque no se ha hecho con otras personas que también han traspasado el límite».