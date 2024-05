Isabel Rábago se niega ante lo emitido de Ángel Cristo en ‘Vamos a ver’: «No tengo palabras»

Isabel Rábago se ha lanzado en tromba contra Ángel Cristo por sus controvertidas palabras tras salir de ‘Supervivientes’. Ante las agencias, el exconcursante ha respondido a su madre Bárbara Rey después de que le haya criticado por llevar la cinta roja que ha lucido en la cabeza durante todo el reality.

«Con esa cinta roja está abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras yo estaba embarazada de él», ha sentenciado la vedette, a la que le recuerda a esa etapa difícil de su vida en la que sufrió malos tratos por parte del domador. Por su lado, interpelado por estas palabras de su madre, Ángel no entiende por qué Bárbara relaciona ese atuendo con el maltrato y le ha contrariado respecto a si colaboró en los cuidados a su padre.

«Vine de Estados Unidos cuando él estuvo a punto de morir de peritonitis y yo lo he ingresado en una clínica pero se me escapaba. No entiendo cómo puede decir que ella estuvo con él si luego le odia tanto. Mi padre no ha sido perfecto y mi madre tampoco ha sido una madre perfecta y en muchos momentos he tenido que alejarme de los dos para hacer mi vida», ha declarado Ángel Cristo ante la prensa.

Pues bien, en ‘Vamos a ver’ se han recogido todas estas declaraciones, con un Joaquín Prat y gran parte de su equipo de colaboradores posicionándose del lado del ex superviviente. «Ángel tiene muy claro qué papel han jugado en su vida su madre y su padre», ha reseñado el presentador, defendiendo el derecho que tiene a contar su historia como él la sienta.

«Habéis dado por hecho que a Bárbara Rey no le ha molestado la presencia de la cinta a lo largo de todo el reality, cosa que yo no me atrevería a asegurarlo. A lo mejor se ha callado para proteger a su hijo y respetando la actividad de su hijo en ‘Supervivientes’. Lo de la cinta me parece una provocación absoluta y lo demuestra con esas declaraciones en las que vuelve a equiparar y a poner en el mismo plano a su padre y a su madre, que es la misma estrategia desde que se sentó en ‘De Viernes'», ha sentenciado Isabel Rábago.

«Yo jamás tendría el valor de equiparar a un padre maltratador y a una madre que pudo tener todos los errores de su vida pero no son equiparables», ha clamado la colaboradora. «Si nosotros tenemos que juzgar esto en base a todo lo que ha pasado, a mi personalmente me parece una provocación y muy poca delicadeza por parte de un hijo hacia una madre maltratada, nada más», ha proseguido muy indignada.

«Permíteme que le dé valor al testimonio de un hijo que lo ha vivido en primera persona y, con todos los respetos hacia los demás, que yo ponga distancia en el enfoque que tenéis cada uno de vosotros. El enfoque que vale es el suyo y él expone en primera persona su vida y nosotros podemos comentar lo que queramos, pero él cuenta su vida», le ha rebatido Joaquín Prat, volviendo a defender que es su historia y que Ángel tiene derecho a expresarse así y a sentir que su madre le ha destruido su infancia y adolescencia.

«Yo no he entrado en eso, yo te hablo de que equipara, y no es lo mismo un maltratador que una mujer maltratada. Me niego, es que me niego», le ha confrontado Isabel Rábago, que no estaba dispuesta a comulgar con ese blanqueamiento de sus compañeros. Además, también ha sido muy dura con Ángel Cristo por sus declaraciones sobre su hermana Sofía, en las que dice que no quiere que su hermana recaiga (en las drogas) y que vive «en una lucha interna constante» para no volver a consumir.

«Utilizar una debilidad o una enfermedad como la de Sofía, que lleva años limpia, y decir que quiere tranquilidad para ella para que no recaiga es de una maldad que no tengo ni palabras», ha denunciado Isabel Rábago encolerizada. «¿Qué necesidad tienes de echar por tierra a tu madre y a tu hermana? Que son las únicas que han estado contigo», ha rematado la periodista.