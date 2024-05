En entredicho los controles médicos en ‘Supervivientes’ tras esta confesión de Ángel Cristo

En su esperada entrevista, Ángel Cristo dio muchos titulares que no colocaron en buen lugar a la organización de ‘Supervivientes’. Sobre todo cuando, al hablar del incidente con Arantxa del Sol, reveló que hubo injerencias desde la dirección para que dejara pasar el asunto y no trascendiera de cara a la audiencia. También destapó que fueron «tres puñetazos» y no una colleja, coincidiendo todo con el relato que ofreció Kiko Matamoros hace unos días en ‘Ni que fuéramos Shhh’.

Así, la organización del reality de Telecinco, con su directiva a la cabeza, quedó en total evidencia en un momento en el que la imagen del concurso se está viendo muy socavada. Pero hubo otro titular que no ha pasado desapercibido y que es muy controvertido, pues tampoco deja bien parado al formato en la presente edición. Y tiene que ver con las pruebas médicas y psicológicas que se practican a los concursantes con la finalidad de determinar si son aptos o no para enfrentarse a la aventura.

Se supone que a todos les someten a unas exhaustivas pruebas psicológicas antes de firmar el contrato definitivo que te convierte en participante de pleno derecho en ‘Supervivientes’, pero en el caso de Ángel Cristo han asaltado todas las dudas por una confesión muy impactante relativa a su estado de salud mental.

«Yo siempre he querido ir a ‘Supervivientes’, en muchas ocasiones se me ofreció, pero yo estaba estudiando y no fui. Este año en concreto, yo hubiera preferido que hubiera sido el año siguiente, pero debido a la situación en la que me encontraba luchando por mi hija, no solamente económicamente, decidí venir», explicó con detenimiento el hijo de Bárbara Rey.

Ángel Cristo admite que no entró bien psicológicamente a ‘Supervivientes’

«Y por supuesto que tenía ganas de ir a ‘Supervivientes’, pero probablemente si hubiera ido al año siguiente habría ido más centrado psicológicamente y también hubiera ido más fuerte físicamente. Al principio no estaba tan fuerte físicamente y a medida que pasaba el concurso me he sentido cada vez más fuerte», prosiguió.

Todo lo contrario a su evolución psíquica, cada vez más mermada hasta que, sin pensar en las consecuencias, protagonizó esa histórica huida que le ha costado su concurso. Es ahí donde sus palabras han escamado, ya que admitía abiertamente que no se encontraba en condiciones para haber participado en la actual temporada de ‘Supervivientes.

En ello ha redundado también en algunas intervenciones Ana Herminia, que no estaba a favor de su incursión en el reality, al menos este año. De modo que, desde anoche, los espectadores están empezando a poner en duda esos controles médicos a los concursantes.