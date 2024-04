Un soltero de ‘First Dates’ señala lo que de verdad pasa en el programa sin cámaras: «No entendí»

David, uno de los solteros que pasó por ‘First Dates’ durante la semana pasada, ha denunciado que el programa no muestra todo lo que de verdad sucede en las citas. El joven de 18 años ha tomado sus redes sociales para destapar el funcionamiento real del programa y compartir su experiencia, aclarando la veracidad de lo que se ha visto en televisión.

«Intenté no ponerme nervioso, pero es imposible hacerlo», comenzó explicando el joven en un vídeo de Tik Tok. Y es que, nada más entrar al restaurante, se dio cuenta de que una cosa es lo que realmente ocurre en plató y otra lo que el programa muestra a los espectadores en casa.

«Al entrar al restaurante me recibe Carlos Sobera para cogerme el abrigo, y menos mal que no pusieron esta parte, porque me vaciló de una manera increíble», confesó el soltero de ‘First Dates’. Y aunque no supo muy bien cómo reaccionar nada más llegar al programa, se mostró agradecido de que el formato prescindiese de esa parte.

«Yo no lo entendí, y miré a las camareras y les pregunté si me estaba vacilando, Si hubieran emitido esto, habría sido muy ridículo. No sé por qué, pero no entendí la broma«, explicó David. Pero esto no fue lo único que el programa de Cuatro omitió de su cita con Cristina, y el joven reveló con todo detalle todo lo que el dating show de Cuatro censuró de su cita.

David y Cristina en ‘First Dates’

«Han quitado un montón de partes, como cuando jugamos a un rasca y gana o nos llevaron a una sala en la que nos teníamos que hacer fotos mientras nos dábamos besos por distintas partes del cuerpo…», espetó el joven. Aunque cabe recordar que las citas de ‘First Dates’ duran alrededor de 1 hora y media y el programa las tiene que resumir en 10 minutos.

David insistió en que no entendía por qué no se habían emitido todas esas partes, pero también quiso pronunciarse sobre lo que ocurre al final de las citas realmente. «Nos llevan a una sala individual, la que tiene el corazón detrás, para hacernos todo tipo de preguntas sobre el encuentro», comenzó explicando el soltero, que reveló además que los subtítulos que aparecen detrás son obra del programa.

«Ahí vi que me habían puesto el subtítulo de ‘veloz y precoz’ pero no penséis que eso es algo que he pedido yo, porque obviamente no lo he hecho», confesó el joven, que contó también que los cortes que se van viendo durante la cita se graban todos seguidos una vez finalizada la cena. Y sus confesiones sobre ‘First Dates’ no se quedaron ahí.

Lo que de verdad ocurre al final del programa después de la cita

Una vez finalizada la grabación, el programa manda a la pareja de la noche el mismo coche de vuelta a Atocha, punto donde también los recogen para ir a los estudios. «En nuestro caso no hubo ninguna parte incómoda porque los dos dijimos que sí ¡pero imaginaros la cosa de los que se han dado calabaza!», señaló David, que se dio cuenta durante la emisión del programa en Cuatro de otro detalle extraño.

Al parecer, ‘First Dates’ mezcla grabaciones de distintos días para el resultado final que muestran en pantalla, en lugar de los invitados de la misma grabación. «Yo me quedé a comer con mis compañeros de grabación, que tengo que decir que no eran los que luego se vieron en el programa el día que emitieron mi cita», reveló el joven.