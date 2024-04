‘TardeAR’ hace público el revés que afronta Martínez-Almeida a escasos días de su boda

Quedan apenas unos días para que José Luis Martínez-Almeida y su prometida, Teresa Urquijo, se den el ‘sí, quiero’ y programas como ‘TardeAR’ están incluyendo esta cita en sus escaletas. El esperado enlace tendrá lugar el próximo sábado, 6 de abril, y contará con invitados de postín, como el rey emérito Juan Carlos I, quien es primo hermano de la novia.

Pero este miércoles, en ‘TardeAR‘, Leticia Requejo ha dado una gran exclusiva sobre la que será una de las bodas del año. Y es que, según la periodista y colaboradora, el alcalde de Madrid se ha quedado sin su despedida de soltero. «Almeida ha tenido un drama, se ha quedado sin despedida de soltero», ha desvelado.

Se trataba, según ha contado Requejo, de «un viaje que estaba preparando Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia, con todo hombres y todo, obviamente, políticos». «Era un viaje que estaba previsto para Marrakech», ha añadido la colaboradora de ‘TardeAR’.

Martínez-Almeida se queda sin despedida de soltero según ‘TardeAR’

El motivo por el cual Martínez-Almeida no podrá disfrutar de ese viaje no es otro que la incompatibilidad de agendas. «Al final por el tema de la actualidad política no han podido escoger fin de semana», ha explicado la periodista. Pese a esto, los políticos y amigos del alcalde madrileño le han asegurado que lo celebrarán en otro momento después del enlace. «Lo que sí le han prometido al alcalde es que tendrá su despedida post boda una vez que se produzca el enlace», ha concluido Leticia Requejo.

La ceremonia religiosa tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, también conocida como iglesia Jesuita de Serrano. Un lugar que cuenta con una lista de esperar de casi un año. Una vez hayan contraído matrimonio, todos los invitados se desplazarán hasta la finca El Canto de la Cruz, en Colmenar Viejo, donde tendrá lugar el convite y la posterior fiesta como así se ha informado también desde ‘TardeAR’.

El banquete rondaría entre los 150 y los 175 euros por cabeza. Además, contará con una barra libre de casi 10 horas. En la extensa lista de invitados se encontrará, aparte de los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía y su nieta Victoria Federica, la plana mayor del PP, como no podía ser de otra forma.