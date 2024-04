Jordi Cruz, de ‘MasterChef’, desconcierta con su estado: «Estoy jodido, pero nadie me pregunta»

Jordi Cruz se abrió en canal este jueves en ‘El Faro’ de Cadena SER y confesó cómo se encuentra tras la pérdida de una de sus estrellas Michelin el año pasado. El cocinero aseguró que no atraviesa su mejor momento y contó por primera vez cómo reaccionó al recibir la noticia.

«Este año nos han quitado una estrella de las seis. ¿Te puedes creer aún no ha venido nadie y me ha dicho ‘cómo estás?», espetó el jurado de ‘MasterChef’ segundos antes de que Mara Torres procediese a preguntarle por su estado de ánimo actual.

Jordi Cruz: «Nadie me pregunta cómo estoy, pero estoy jodido»

«Mal, porque ya no eres tú, es un equipo que lo está haciendo muy bien, y de repente te dicen ‘aquí te has relajado’. No puedes decir que es injusto porque sin duda si te la han quitado es por algo», reflexionó Jordi Cruz, que además aseguró sentirse mal por «no llegar» o «no poder estar» para su equipo.

Jordi Cruz Y Mara Torres en ‘El Faro’ de Cadena SER

«Te genera una inseguridad que hasta ahora no tenía, lo tenía todo controladísimo con una seguridad pasmosa. Y este año, que es el primero que me empieza a azotar los dolores físicos del estrés, la ansiedad me está pegando fuerte…«, continuó explicando el chef, que no atraviesa su mejor momento.

«Que la gente dé por supuesto que sales por la tele, eres un soberbio, eres un idiota», señaló Jordi Cruz antes de que la presentadora le preguntase por las consecuencias reales de perder una estrella en el mundillo de la cocina. «Tú no sabes lo que fue este año…», señaló el cocinero antes de recordar el día en el que le informaron de que perdía una estrella.

Cruz explicó que él y su equipo estaban completamente seguros de que iban a recibir la tercera estrella Michelin en la próxima gala, y había un gran entusiasmo por asistir, pero todo cambió. «Me llaman el día de antes… ‘oye vais a perder una estrella’. Hay que llamar al equipo, decirles ‘no vais a ir a la gala porque hemos perdido una estrella’. El plof es máximo».

«Te sientes tan impotente», sentenció el chef, que explicó que con las grabaciones de ‘Masterchef’ y sus otros compromisos, el restaurante es a lo que «menos llega». Y Jordi Cruz también sorprendió rememorando la que fue su primera impresión del talent culinario de TVE.

Su primera impresión de ‘MasterChef’

El jurado del talent culinario de TVE desde su estreno en 2013 recordó lo que pensó cuando conoció por primera vez a Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez para grabar el piloto. «Cuando hicimos el piloto pensaba que no iba a funcionar, lo veía como algo esperpéntico. Dije joder… que cosa más rara, que cosa más esperpéntica, esto no va a salir», explicó el cocinero, que en su momento ni siquiera se veía en el programa.

«Tú me ves las pintas que llevaba y alucinas», recordó entre risas Jordi Cruz, que en un primer momento le dio vueltas en si presentarse o no a la prueba. Pero el catalán tenía también sus dudas por las consecuencias que le podía traer. «También me daba miedo perder el respeto que había encontrado en la profesión. Ese miedo de llevo muchos años currándomelo, buscando mis estrellas, buscando el respeto del oficio siendo un desconocido… ¿Será bueno esto? ¿Será malo?», explicó el chef.

Sin embargo, no se equivocó, pero también reconoció que le llevó su tiempo amar ese tipo de formatos. «Me ha costado mucho entender que se puede hablar de cocina y que se tiene que hacer entretenido para que la gente lo mire, pero creo que hemos logrado ese equilibrio», sentenció el catalán.