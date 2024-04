Jonan Wiergo llama de tal modo a Bruno fuera de ‘Bailando con las Estrellas’ ante la final

Bruno Vila está en la gran final de ‘Bailando con las Estrellas‘ que se disputa ese sábado por la noche en Telecinco junto a Adrián Lastra, Athenea Pérez y María Isabel. Su clasificación está levantando muchas ampollas y son muchos los que ven injusto que pueda optar a la victoria.

Horas antes de saberse el resultado, el equipo del programa le ha preguntado a él y a Marta, su maestra de baile, por qué merecen ganar. «Bailando con las estrellas creo que tiene un componente emocional y creo que hemos evolucionado en el baile y eso también me ha hecho crecer a mi como persona y ese trabajo en equipo merece ganar», ha sentenciado el integrante de Mozos de Arousa.

«A parte de esto creo que es un programa que está dando mogollón de visibilidad a gente con posibilidad de bailar o de hacer todo lo que se proponga en la vida por mucho que le cueste y pese a las críticas y pese a ir a contracorriente», ha apuntado por su parte la bailarina profesional.

Este alegato ha causado numerosas reacciones entre quienes le apoyan masivamente y los que, en cambio, se le están echando encima. Y entre ese aluvión de reacciones se encuentra la de Jonan Wiergo, que se quedó fuera de la competición en la semifinal de ‘Bailando con las Estrellas’ debido a la salvación de Bruno Vila.

«El juego está a punto de finalizar. BRUNO KILLS OMG», ha escrito el también exconcursante de ‘Supervivientes’. Una frase mítica de la serie ‘El juego del calamar’ con la que viene a decir que Bruno se está cargando a todos los compañeros. Por eso le llama «Bruno kills».

En respuesta, a ese comentario, un seguidor le ha pedido que se moje: «Podrías decir lo que piensas abiertamente tú que te has caracterizado por no tener pelos en la lengua durante todo el concurso. Como tú pensáis la mayoría de los concursantes que veis completamente injusto semana tras semana que estén expulsando a gente que bailan mucho mejor que él y él sigue ahí y dime cómo se te va a quedar la cara cuando veas que va a ganar Bruno y que María Isabel no va a ganar el concurso cuando es tu amiga y te llevas muy bien con ella y deseas que gane ella».

Pues bien, ante esta apelación de un internauta, Jonan Wiergo ha sorprendido con su desdeñosa respuesta: «Cariño, es que me la suda tantísimo jajajajaja». Así, para el influencer parece que es irrelevante el resultado de esta noche, aunque ya dejó claro que su favorita era María Isabel.