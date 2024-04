Destapan lo que pasa con Ángel Cristo sin cámaras en ‘SV’ y acaba salpicada la dirección

Ángel Cristo no para de afrentar a la organización de ‘Supervivientes 2024‘ cada vez que tiene oportunidad. Su máximo enemigo ahora es Mario González y, prueba de ello, fue el enfrentamiento que mantuvieron el pasado domingo en ‘Conexión Honduras’ durante la dinámica del Oráculo de Poseidón.

El hijo de Bárbara Rey fue acusado de tener una doble cara delante y detrás de las cámaras del concurso de Telecinco. Mario y su pareja, Claudia Martínez, coincidieron en señalar que es una persona que aparenta un falso buenismo en las conexiones en directo pero que, después, fuera de cámara, su actitud es otra bien distinta y oscura.

«Al final lo de Ángel Cristo es lo de siempre, es provocar siempre por detrás para hacer que saltes», fueron las palabras que empleó el exparticipante de ‘La Isla de las Tentaciones’ para desmontar ante los espectadores ese doble juego que parece haber orquestado en ‘Supervivientes’ para ganarse a la audiencia con un falaz victimismo y, al mismo tiempo, desestabilizar a los compañeros para que le encaren y mostrarse como víctima.

«Te crees superior al resto», llegó a decirle también Mario. Ante todo esto, Ángel Cristo contraatacó señalando la injusta ventaja que tienen Claudia y Mario para permanecer en la isla. «Tú y Claudia tenéis la ventaja de que nunca os vais a votar, es una vergüenza. Ellos lo único que quieren es subirse los seguidores. Me habéis dicho que no os compensa estar aquí, que ganáis más dinero fuera», destapó.

En ese momento, Mario no se quedó callado y se la devolvió a Cristo desarmando un plan en ‘Supervivientes’ que acababa involucrando a la dirección del formato: «Eres un falso, lo que has dicho aquí es que lo único que querías era pasar las horas, dormir y no hacer nada porque a la dirección y al programa los odiabas. Cállate la boca que eso es lo que decías, tres semanitas aquí y te pirabas a hacer programas fuera. Eso has dicho». «Eso no es verdad y no lo pienso ni aclarar», se limitó a responde el aludido.