Bruno Vila rompe su silencio ante lo sufrido en ‘Bailando con las Estrellas’ y lanza este aviso

Bruno Vila se ha convertido en el claro favorito del público de ‘Bailando con las Estrellas‘, pero su camino a la final está siendo todo un camino de espinas por las críticas de algunos compañeros y, sobre todo, por las demoledoras valoraciones de los miembros del jurado.

Desde hace semanas, con un nivel mucho más exigente, se ha cuestionado su permanencia en el talent show de Telecinco que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Los jueces profesionales -Gorka Márquez, Blanca Li y Julia Gómez Cora- han sido especialmente duros con él y, en el caso de Julia o Gorka, se ha llegado incluso a la humillación pública y en directo.

Un humillación que se acentuó en la semifinal de ‘Bailando con las Estrellas’ celebrada el pasado sábado, cuando, por primera vez en la historia, le otorgaron un mísero punto al calificar su puntuación. Aun así, como ya dejó claro la semana pasada en un comunicado, Bruno Vila no va a claudicar: «No me rendiré porque hacerlo sería deciros que, si os cuesta algo y os critican, tiréis la toalla, y no me sentiría bien conmigo mismo dando ese ejemplo».

Lo que le da el oxígeno para continuar en la competición es el calor de la audiencia, que está de su lado y le ha clasificado en la gran final. Una final que no se disputará este próximo sábado, sino el 13 de abril para no enfrentarse a la final de la Copa del Rey que TVE emite el día 6.

Tres días después de lo sucedido en la semifinal de ‘Bailando con las estrellas’, Bruno Vila ha roto su silencio. El integrante de Mozos de Arousa ha querido estar alejado de las redes hasta que amainara el revuelo: «He estado estos días desconectando un poco y cogiendo fuerzas para la final».

«Ahora ya descansado, tengo que deciros GRACIAS por este pase a la final que nos habéis brindado a Marta (su maestra de baile) y a mi«, ha agradecido a los miles de seguidores que se están volcando con él masivamente desde el principio y que podrían llevarle a alcanzar la victoria en el concurso a pesar de que es el participante con peor nivel.

«Muy agradecidos, muy felices y trabajando ya en la gran final. Vamos a por ella con todo«, avisa Bruno Vila en una publicación que es toda una declaración de intenciones. ¿Se acabará convirtiendo en el flamante ganador de ‘Bailando con las Estrellas’ en Telecinco?