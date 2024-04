Belén Rodríguez señala qué hay tras lo que ha hecho el hijo de Carmen Borrego y es atroz

Belén Rodríguez, amiga de las Campos, ha arrojado luz a por qué el hijo de Carmen Borrego ha podido acceder a conceder esa demoledora exclusiva contra su madre cuando siempre se ha caracterizado por mantenerse al margen de los medios del corazón.

Lo cierto es que los descarnados ataques de José María en la entrevista de la que todos hablan han dejado a la exconcursante de ‘Supervivientes’ destrozada y con un sentimiento desgarradora: «Yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta de que, de quien se ha separado, es de mí».

¿Pero por qué se ha lanzado su hijo a hacer algo así? Pues bien, Belén Rodríguez ha ofrecido su teoría en el programa ‘Fiesta‘. «Esto es una prueba de amor que le ha pedido su mujer», ha señalado, dejando caer que es una forma de resarcirse con Paola por el supuesto daño que se le ha hecho desde programas como ‘Sálvame’ con Borrego colaborando en ello.

«Yo veo una posible reconciliación», ha augurado. Y es que, para Belén Rodríguez, esta portada despellejando a Carmen «es lo que quería Paola y lo que necesitaba para no separarse de su marido».

Por su parte, Emma García ha lanzado una advertencia muy seria: «José María no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Y tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero las consecuencias van a ser serias», ha sentenciado.

Mientras, Enrique del Pozo ha preferido tomar partido por José María y Paola: «Yo creo que José María ha hecho unas críticas hacia su madre basadas en una historia de un matrimonio, pero yo en ningún momento he visto que llame a Carmen Borrego mala madre, que lo ha criado mal o que no se ha preocupado por él. No dice ese tipo de cosas tan duras», ha empezado subrayando el colaborador.

Además, ha sugerido que Borrego debería detener las críticas, a su juicio innecesarias, que está recibiendo su hijo en varios programas de la cadena. «Carmen debería frenar este linchamiento que se está haciendo en muchos programas con su hijo y que no se merece», ha aseverado.