Terelu Campos habla de Jorge Javier Vázquez en unos inesperados duros términos

Este viernes 8 de marzo Terelu Campos ha sido la invitada de ‘El show de Bertín’, el programa presentado por Bertín Osborne en Canal Sur. La periodista habló por primera vez largo y tendido sobre la muerte de su madre, María Teresa Campos, el pasado mes de septiembre.

«Ella ya estaba muy mal. Fíjate que ella pasó un cáncer hace muchos años, le dio un ictus, luego tuvo otra intervención. Pero la peor enfermedad es la de la mente, sin lugar a dudas», asegura la hermana de Carmen Borrego, quien explica que a su madre «el cerebro la devoró por dentro y la consumió. No se alimentaba. Cuando la gente decía si podía venir a verla, no es que lo censuráramos. Hemos hecho un acto de generosidad con personas la que querían mucho, para que no la vieran así y se quedasen con una imagen de ella que no le representaba en nada».

Una de esas muchas personas que pidió despedirse de la veterana comunicadora fue Jorge Javier Vázquez. Así lo reconoció Terelu Campos: «Se lo decía mucho a Jorge. Si ella disfrutara porque tú estás… Pero es que te vas a comer el mal rato. Ella no solo no va a disfrutar, sino que igual te mira y te dice: ‘¿Quién eres?’. En ese sentido, yo creo que hubo un momento que ella sabía que se iba, a pesar del terror que le tenía a la muerte».

La frase de María Teresa a Terelu Campos que la dejó marcada

Según la colaboradora televisiva, «A mí, como diez días antes, sentada en su casa, me miró y me dijo: ‘No puedo más’. Aquella frase la tengo todavía metida aquí dentro». En ese momento, Bertín la preguntó si el malestar de María Teresa era «físico» o «psicológico». «No, ella se levantaba sufriendo y se acostaba sufriendo», confesó Terelu. Y es que, pese a tener «momentos de consciencia», «es una enfermedad en la que es muy difícil ayudar. Los médicos te dicen: ‘Esto nunca va a mejor, siempre va a peor’. Las enfermedades neurológicas son complejas. Deberíamos concienciarnos mucho más, que nos prepararan para ello, Bertín

Cuando quedan apenas unas semanas para la Semana Santa, la periodista explicó que volverá a ver a su «Cautivo de Málaga», al que su madre era tan devota. Y eso que el año pasado le hizo una durísima petición, como así reconoció ella misma: «He ido pasando el luto en el último año. Cuando fui el año pasado, solo pude estar dos días, el domingo y el lunes. Le pedí al Cautivo y a mi Virgen de la Salud que se llevara a mi madre».

Terelu Campos se sincera con Bertín de los últimos meses de su madre "El cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera" @jjaviervazquez @elshowdebertin pic.twitter.com/Queot8cQxz — TVMASPI (@sebas_maspons) March 9, 2024

Terelu habla de sus excompañeros de ‘Sálvame’

En otro orden de cosas, Terelu Campos también se explayó hablando de sus excompañeros de ‘Sálvame’. En concreto de Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Belén Esteban, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, María Patiño y Lydia Lozano, con los que ha protagonizado ‘Sálvese quien pueda’.

«Poco tenemos que ver los unos con los otros, en la forma de expresarnos, en la forma de ser… Hay veces que nos llevamos bien y hay veces que no. Tenemos un grupo de WhatsApp pero es solo de lo que hemos hecho en Netflix», empezó diciendo la hija de María Teresa Campos en su charla con Bertín Osborne.

De Belén Esteban Terelu reconoció tenerle «un cariño muy especial. Yo empecé a hablar con ella en sus primeros momentos, en los que ella se sentía muy sola. Yo la recomiendo siempre para un programa, es transparente. Ella no necesita a nadie para bien o para mal». Sobre María Patiño, confesó que se llevan «fenomental».