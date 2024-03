Sandra Barneda tiene que intervenir así ante lo captado con Ángel Cristo en ‘Supervivientes’

Ángel Cristo no está atravesando su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘ y su carácter tiene revuelta a media isla. El concursante ha participado en la entrega dominical del espacio donde sus intervenciones han brillado por su ausencia. De hecho, el hijo de Bárbara Rey se ha mostrado en todo momento ajeno a la dinámica del reality y a los temas que se trataban en el oráculo de los dioses. Tal ha sido la dejadez del concursante que Sandra Barneda ha tenido que intervenir para frenarle en seco.

Dicho momento se ha vivido cuando los concursantes se encontraban reunidos en el conocido como oráculo de los dioses. En ese instante, Carmen Borrego se encontraba afeándole al hijo de Bárbara Rey su actitud de poco compañerismo. Una réplica que poco o nada parecía interesarle a Ángel Cristo, puesto que su actitud pasota ha llamado la atención de la propia presentadora.

«En la primera conexión te he visto bastante como desanimado, tirando la toalla en cuanto a la convivencia. ¿Qué necesitarías para que la cosa fuese distinta?», le ha planteado la presentadora. «No necesito nada. Que me dejen tranquilo y ya está, solo es eso», ha respondido él. Un comentario que ha generado revuelo entre sus compañeros. «Me gustaría que me hablaras de verdad, fuera del orgullo, ¿qué necesitarías realmente para la convivencia?», ha vuelto a preguntarle la conductora del espacio.

Visiblemente enfadado y sin cortarse ni un pelo, Ángel Cristo ha sentenciado a sus compañeros diciendo: «Nada, cuando tomo una decisión soy súper claro y con esta gente no me voy a llevar nunca. Son malos, saben mucho de tele y lo manejan todo súper bien». «Estás en un programa de tele y piensas que estás en un circo, pero esto es un programa de tele», le ha asestado Carmen Borrego. «Y tú has venido a ser un lastre», le ha replicado con fuerza Ángel ante lo que Carmen le ha vuelto a reprender: «Soy un sastre pero buena persona. Tú eres un lastre malísimo».

Sandra Barneda marca una línea roja a Ángel Cristo

Viendo que Ángel Cristo no ha dejado de repetir que no quiere nada con sus compañeros, Carmen Borrego le ha preguntado: «¿Entonces por qué viniste a dormir con nosotros?». «Por obligación», ha respondido él. Al ver que cada vez más compañeros se sumaban a las críticas contra su persona, el náufrago no se ha quedado callado y se le ha podido escuchar decir: «¿Cuándo acaba esto? ¡Qué rollo! ¿Cuándo acabamos? Me quiero ir a dormir».

Un comentario por el que Sandra Barneda ha tenido que intervenir de un modo serio: «Tienes todo el derecho a decir me quiero ir a dormir. Estoy tratando de tratarte con todo el cariño, espero que tú me trates igual. Te irás a dormir cuando el programa lo decida«. «Entiendo que es una situación complicada la que estás viviendo y desde aquí te animo a que puedas cambiar de opinión y que trates de encontrar a las personas que te hagan sentir mejor», ha concluido la presentadora.