Preguntan a Michelle Calvó por Carlo Costanzia y Alejandra Rubio y su respuesta traerá cola

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son, sin duda, una de las parejas del momento. Muchos son los famosos que se han pronunciado sobre esta inesperada relación, la última ha sido la actriz Michelle Calvó, exnovia del hijo de Mar Flores. Y no ha podido ser más clara al respecto.

Michelle Calvó acudía este sábado al Festival de Cine de Málaga y el reportero de ‘Socialité’ encargado de cubrir la alfombra roja no dudó en preguntarle por su opinión sobre la pareja de la que todo el mundo habla. Según su entorno, la actriz tinerfeña no guardaría un buen recuerdo de su relación con Carlo Costanzia, como así puso ella misma de manifiesto al ser preguntada por él.

«No tengo ni idea de todo esto, ¿de quién me hablas?», bromeaba la intérprete, haciendo ver que no sabía quien era Carlo. Sin embargo, acto seguido, reconocía que «todo el mundo se merece ser feliz en esta vida». «Yo entiendo que me preguntes por eso. Los dos estamos trabajando, pero prefiero pasar», sentenció la actriz, muy diplomática.

Michelle Calvo no guardaría buen recuerdo de Carlo Costanzia

Esta no es la primera vez que Michelle Calvó es preguntada por los periodistas sobre la relación de su expareja con la menor del clan Campos. Hace unos días, la actriz acudía a otro evento, donde el reportero de Europa Press le preguntaba si se arrepentía de su relación con el joven. Ella volvió a hacer gala de su saber estar dejando claro que «!no hay que borrar nada en esta vida. Todo lo que vivamos nos conforma como personas y está todo bien en esta vida lo que nos suceda. Nos hace mayores y más fuertes».

La actriz, en estos momentos, está centrada en su carrera, como así reconoció ella misma: «Estoy feliz de la vida. Vienen muchos proyectos, tenemos otro proyecto en marcha, viene un año de mucho trabajo. Toda la gente de mi familia está genial y estoy súper bien». Lo que peor lleva de su profesión es, precisamente, estar lejos de los suyos: «Siempre digo que es vocacional, yo estoy lejos de mi familia. Están en Tenerife y eso se hace duro. Pero cuando interpretas y desarrollas un personaje, hace que todo merezca la pena», sentencia.