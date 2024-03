Mario González deja mal parado al equipo de ‘Supervivientes’ con lo que revela de los cámaras

Mario González destapó que no todo se graba en ‘Supervivientes‘ como tenemos entendido o como así nos hacen creer. En el concurso de supervivencia no hay un 24 horas y, por lo tanto, tampoco existen cámaras durante todas las horas del día. Una confesión que el concursante realizó en plena gala 2 y ante todos los espectadores.

Ocurrió durante las nominaciones. Como líder del grupo, Mario señaló de forma directa a Miri, con la que tanto él como su pareja Claudia están en guerra por haberse entrometido en la relación presuntamente. La pareja de Mario acusa a Miri de flirtear y tener gestos excesivamente cómplices con su chico y eso ha derivado en un ataque de celos bestial que nos ha dejado una de las primeras grandes broncas de la edición.

Así, tras ese desencuentro, Mario González desea que sea Miri la eliminada de ‘Supervivientes’ la próxima semana para que su relación con Claudia se calme. De ahí su nominación directa. «Yo no lo tenía muy claro, pero se me han resuelto todas las dudas esta noche. Se ha visto a una persona sufrir (Claudia) e incluso fuera de cámaras Miri ha seguido insultándola, llamándola celosa y metiendo más el dedo en la llaga y, por supuesto, mi voto va para ella porque nunca voy a tolerar que se haga tanto daño a una persona», argumentó el joven.

«Me lo esperaba totalmente, lo que pasa es que me han metido en un lío del que yo no quería formar parte. Yo no he hecho nada y todo el rato hablan de fuera de cámaras cuando aquí tenemos cámaras 24/7», se defendió Miri. Y es que tanto Mario como Claudia señalaron que Miri aprovecha los momentos en los que no hay cámaras para tener esos extraños acercamientos con el concursante.

«No mientas, 24/7 no», replicó de inmediato Mario González, que desveló así que no hay cámaras todo el tiempo y que no todo se graba en ‘Supervivientes’. Una afirmación que también respaldó Claudia. «Tenemos cámaras constantemente», siguió insistiendo Miri, pero el robinsón desmontó esa información negando la mayor y, por ende, dejando mal parado al equipo del reality frente a la audiencia.