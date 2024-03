Laura Madrueño advierte de lo que va a pasar en el arranque de ‘Supervivientes 2024’

Laura Madrueño ha conectado con la gala final de ‘GH DÚO 2’ para cebar el gran estreno de ‘Supervivientes 2024‘, que tendrá lugar este jueves, 7 de marzo, a partir de las 22:00 horas con el ansiado regreso también de Jorge Javier Vázquez.

«Ya estoy preparada para la llegada de nuestros supervivientes. Este año tenemos un casting maravilloso que nos va a regalar grandes momentos y además más de cien juegos preparados para verlos competir sobre la arena, que es lo que más nos gusta», ha empezado diciendo Laura en esa conexión con Marta Flich.

Acto seguido, Laura Madrueño ha lanzado una advertencia a los espectadores con la que ha dejando caer grandes novedades y nuevas dinámicas: «Ya os avanzo que este año hemos dejado atrás lo salvaje, lo extremo, lo desconocido para sumergirnos de lleno en una auténtica odisea que va a complicar mucho la vida de nuestros supervivientes«. ¿De qué se tratará?

«Así que no os lo podéis perder, no me faltéis. Este jueves, gran estreno de ‘Supervivientes’ a las diez de la noche aquí en Telecinco», ha rematado Laura Madrueño, apelando al público a respaldar la mítica gala inaugural del concurso por excelencia de la televisión.