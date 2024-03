‘La Promesa’: Avance semanal con dos revelaciones de alto impacto y una trágica muerte

Después de sufrir un parón en su emisión desde el pasado jueves con motivo de la Semana Santa, ‘La promesa’ regresará este lunes 1 de abril a las tardes de TVE con cinco nuevos episodios a partir de las 17:30 horas justo después de nuevos capítulos de ‘La moderna’.

‘La promesa’ afronta así una nueva semana con capítulos explosivos después de que la vuelta de Jimena a palacio haya revolucionado a todos. Con su vuelta, todo podría dar un vuelco sobre todo después de que Abel haya decidido desenmascararla.

En el último capítulo vimos como Manuel estaba desesperado pues no sabía que hacer para que Jimena se marchara definitivamente y desaparezca de su vida.

Y quizás Abel tiene la clave para que eso suceda. Y es que el doctor se mostraba realmente arrepentido por lo que hizo con Manuel y Jana ante su historia de amor. Para enmendarlo, Abel presionaba a Jimena para que cuente todo sobre su falso embarazo y sino será él quien lo haga.

Descubre cómo van a desarrollarse las principales tramas de la ficción diaria de TVE en los capítulos del 326 al 330 que La 1 ofrecerá del lunes 1 al viernes 5 de abril a las 17:30 horas:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 326 del lunes 1 de abril

Jimena pide a Abel tiempo antes de confesar a Manuel que el embarazo era falso. La familia empieza a constatar que Jimena no está tan equilibrada como pretende aparentar. Virtudes se recupera de la insuficiencia respiratoria que sufrió y pide a sus compañeras que no digan nada a su madre.

Lorenzo confiesa a Pelayo que ha pedido más dinero a Cavendish por las armas, algo que Pelayo teme que no salga tan bien. Ajena a esto, Catalina se siente satisfecha de haber incorporado a Lorenzo al negocio.

Ayala y Margarita cada vez congenian más, algo que Cruz no ve con buenos ojos y, por supuesto, tampoco Petra. El conde justifica a su antigua novia su comportamiento, lo único que busca de Margarita es su veinticinco por ciento de La Promesa. Salvador sigue adelante con su plan de organizar una boda no boda, algo que no acaban de ver con tanto entusiasmo el resto del servicio. María Fernández se encara con Vera para que le diga dónde está el dinero que ella encontró en el almacén y que ha desaparecido.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 327 del martes 2 de abril

Curro se culpa de la pesadumbre que domina ahora a Alonso, causada sin duda por remover sus recuerdos de Dolores. Jana y Curro trazarán un plan para levantarle el ánimo al marqués. Jimena sufre al ver cómo todos sus intentos de reconciliarse con su esposo caen en saco roto… Así que pide la colaboración de sus suegros; Cruz y Alonso aceptan, a pesar de saber que se trata de un imposible.

Salvador sigue emperrado en su idea de la no-boda, lo que llevará a Lope a intervenir para pararle los pies. Será necesaria la ayuda de Pía para frenar los locos planes del prometido de María.

Simona no tiene ni idea de la crisis que sufrió Virtudes, pero una visita inesperada a cocinas hará que la cocinera se entere de la peor manera. Jana descubrirá que Jimena oculta algo terrible de la última temporada que ha pasado en el palacio de sus padres.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 328 del miércoles 3 de abril

Pelayo cuenta que Jerónimo ha sido asesinado y la noticia causa gran conmoción tanto entre los señores como en el servicio. El sargento Funes se encarga de la investigación, y su sospecha es que unos ladrones lo mataron tras intentar robarle.

Abel presiona a Jimena para que cuente la verdad sobre su falso embarazo, pero ella se opone porque la revelación puede ser el golpe de gracia a su maltrecho matrimonio. De hecho, el plan de Jimena es ofrecer un trato a Manuel: vivir en alcobas separadas dentro de La Promesa, de tal forma que solo actúen como un matrimonio de puertas afuera. Pero esto ya no le vale a Manuel.

Jana y Alonso tienen una fructífera conversación sobre cómo sanar las heridas del pasado… Sin que el marqués sospeche que habla con la hija de la mujer que amó. Salvador le cuenta por fin a María Fernández su idea de la no boda y ésta se lo quita de la cabeza. Lope habla con su amigo y le anima a que entre los dos descubran cuál es la razón de los continuos enfrentamientos entre sus novias.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 329 del jueves 4 de abril

La muerte de Jerónimo sigue conmocionando a La Promesa. Cruz teme que Funes decida investigar en el palacio, pero Lorenzo tiene un plan para evitarlo. Aunque el capitán tiene sus propios problemas, sabe que Cavendish quiere atentar contra Pelayo, y le exige que esa nueva muerte no lo salpique.

Y Pelayo por fin le cuenta a Catalina parte de la verdad del peligro que corren al hacer negocios con el traficante inglés. Manuel se opone en redondo a que Jimena se quede a vivir en La Promesa y le propone un nuevo plan para su matrimonio ¿aceptará Jimena?

Salvador y Lope harán lo posible por entender a María Fernández y Vera en la animadversión que tienen la una por la otra, pero fracasan rotundamente. Don Rómulo anda a la búsqueda de un nuevo primer lacayo y María anima a su prometido a postularse, aunque Salvador no lo tiene nada claro, ya falló una vez en el pasado. Abel reúne a Jana y a Manuel, ha llegado el momento de ser totalmente sincero con ellos y contarles por fin la verdad.

Avance del capítulo 330 del viernes 5 de abril

La confesión de Abel cae como una losa sobre Manuel y Jana. Pelayo comunica a Míster Cavendish que después de esa entrega de armas cortarán su relación. Catalina, después de saber por su prometido que el inglés es peligroso, celebra su determinación.

Martina ha comprobado como todos sus intentos de separar a Ayala de su madre son infructíferos. Curro habla con ella para que madure y lo asuma, pero quizás sea el menos adecuado para dar ese tipo de consejos.

Virtudes vuelve a sufrir ahogos y esta vez delante de su madre. Así que la joven criada no tiene más remedio que confesar qué es lo que verdaderamente le ocurre. Jimena está cada vez más errática al ver cómo es incapaz de reconquistar a Manuel. Y todo deriva en una terrible discusión delante de la familia que culmina con una durísima revelación de Manuel: no la ama porque su corazón le pertenece a otra mujer.