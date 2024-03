El irónico e incontestable revés de Iñaki López a Isabel Díaz Ayuso en ‘Más vale tarde’

Este jueves, cuando quedaban apenas unos minutos para finalizar ‘Más vale tarde’, el espacio que presentan Iñaki López y Cristina Pardo, abordaba lo que ha sucedido en la Asamblea de Madrid y las últimas palabras de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez y su Gobierno por el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña.

«Nos vamos a ir con Luis Sanabria, porque hoy en la Asamblea de Madrid se ha votado una declaración a favor de los medios de comunicación en la que han participado todos, y todos han votado a favor. 20 minutos ha durado, eso sí la paz con los medios», exponía Iñaki López. «Es una paradoja porque tras el apoyo a esa defensa de la libertad de expresión, la presidenta de la Comunidad de Madrid salía en defensa de Miguel Ángel Rodríguez», explicaba el periodista de La Sexta.

Justo después, ‘Más vale tarde’ se hacía eco de lo que había dicho Isabel Díaz Ayuso. «No se puede intimidar a una persona en su propiedad privada, no se puede intimidar a los vecinos e incluso a menores», defendía la presidenta. «Yo llevo 20 años viviendo de alquiler, los últimos casi cinco años siendo Presidenta de la Comunidad de Madrid y sufragándome mi vivienda no como los que tengo enfrente, especialmente ministros, 14 ministros a los que les pagamos absolutamente todo. A Sánchez le preocupa donde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo», añadía a continuación.

Y nada más ver esas imágenes en su programa, Iñaki López no se podía cortar con su réplica a Isabel Díaz Ayuso. «Y quién quiere que pague a los ministros, ¿Iberdrola? Los ministros siempre han cobrado de lo público, también los del PP», soltaba el presentador poniendo caras de incredulidad ante lo que había escuchado.

«Los alardes de populismo y demagogia no tienen fin. Y la señora Díaz Ayuso es el máximo exponente, desde luego ha desbordado a Vox ya. Que los ministros del gobierno de España tengan una vivienda pública en el ministerio está regulado, que el Presidente del Gobierno viva en el Palacio de la Moncloa pues no he conocido a ningún presidente que viviera en su domicilio particular», exponía por su parte Chema Crespo.

Al escucharle, Cristina Pardo recordaba que Mariano Rajoy quiso hacerlo pero le dijeron que no «por razones de seguridad». «A ver si Ayuso también se aclara donde vive, si de alquiler o con su novio«, espetaba entonces Iñaki López a modo de dardazo a la política del PP.