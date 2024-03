Avance ‘La Promesa’ del miércoles: Lorenzo pilla a Pelayo y la impensable decisión de Petra

El giro en ‘La Promesa‘ entre Petra y Cruz ya se empieza a consumar. A la doncella personal ya no le importa traicionar a la marquesa y rompe esa inquebrantable lealtad que le ha profesado durante años con el conde de Ayala. Después del último encontronazo, Petra está muy dolida y le dice al padre de su hijo que Cruz tenía motivos para querer matar a Curro porque le odiaba con toda su alma por ser hijo de Alonso y, por tanto, el recuerdo viviente de una infidelidad con una criada.

Un escándalo mayúsculo que ha dejado impresionado a Ayala y que, a su parecer, es lo suficientemente capaz de acabar con Cruz para siempre. El conde, estupefacto, le ha preguntado que si la ve capaz de hacer algo así y Petra no puede estar más convencida. Para ella, ese derroche de amabilidad de la marquesa con el entierro de Feliciano esconde un indicativo de que fue ella la ideóloga de un intento de asesinato que acabó cobrándose la vida de la persona errónea.

Tras este descubrimiento, Ayala se pone manos a la obra para confirmar definitivamente que Cruz fue quien planificó aquella trágica cacería y convence a Petra con una tentadora oferta para vengar la muerte de Feliciano. ¿De qué se tratará?

Mientras, aunque se ha retomado algunos servicios, la huelga continúa en la zona de servicio de La Promesa. Lorenzo intenta convencer a los marqueses para que cedan en algunos de los requerimientos, a lo que Cruz se opone frontalmente. Así, al capitán no le queda más remedio que recurrir a las amenazas. ¿Logrará amedrentar a Rómulo?

Abel no es tonto y se da cuenta de que Jana está muy insistente con el tema de la explosión de Córdoba. Esta se lo cuenta a Manuel, al que advierte de que van a tener que andarse con más cuidado y discreción si no quieren que su romance secreto quede al descubierto. Y Simona sigue sufriendo tras haber perdido a Virtudes, pero decide respetar su decisión y no quiere que Candela le dé la dirección donde puede encontrarla.

Por su lado, Jana y Curro siguen especulando sobre el pasado de Dolores, su madre, y Alonso. Ahora que han comprobado que el marqués no pudo estar relacionado con la muerte de su madre, todas las sospechas vuelven a recaer sobre don Juan, el antiguo Barón de Linaja, pero ¿cómo demostrarlo?

La doncella tiene la clave. Cree que si investigan la repentina muerte de Tomás podrían obtener pistas decisivas. Jana le ha contado a Curro que Tomás se comprometió a ayudarle cuando se vio en la obligación de desvelarle que estaba en La Promesa para descubrir quien había matado a su madre y quién había robado a su hermano. Pero esa voluntad se vio truncada por su misterioso asesinato. La criada plantea que pudo matarlo el Barón para que no le delatara, pero en este caso está muy equivocada. Fue la marquesa.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 315 – Miércoles 13 de marzo

La huelga del servicio llega a su punto de máxima tensión. Ahora que los señores han hecho una contraoferta a sus requerimientos, les toca a los miembros del servicio decidir si lo aceptan o si siguen con la protesta… con el riesgo de perderlo todo e incluso ser despedidos por una marquesa cada vez más exasperada.

Petra no duda en traicionar a su señora y acepta esa oferta de Ayala para vengarse de ella. La persona que mejor conoce los delitos del pasado de Cruz está dispuesta a acabar con ella para siempre. Se empieza a trazar así el vuelco histórico entre ella y la marquesa. ¿Pero en qué consiste realmente ese plan?

Jana quiere seguir conociendo más sobre el pasado de su madre y María Fernández le dará la clave para ello… Aunque se trata de una estratagema muy arriesgada que puede traerle consecuencias.

Simona, apesadumbrada por la marcha de alegría, se lleva una inmensa e inesperada alegría cuando Virtudes regresa a La Promesa, pero ¿qué ha pasado con Antoñito? ¿Por qué ha vuelto? La muchacha retorna junto a su madre tras haberse enfrentado a su hermano y a Norberta. Su intención ahora es quedarse en La Promesa.

La ardua investigación de Lorenzo al negocio de Pelayo por fin da sus frutos cuando el capitán logra colarse en el almacén de mermeladas y descubrir lo que ahí hay escondido. El capitán enfrentará a Pelayo ahora que ya sabe cuál es su verdadero negocio con una inesperada propuesta.