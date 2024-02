Una concursante de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ destapa lo ocultado ante las cámaras

‘La isla de las tentaciones’ sigue encerrando muchas incógnitas a pesar de sus siete ediciones. Aun así, hay ocasiones en las que los concursantes del reality se van de la lengua, como ha ocurrido recientemente. Una de las protagonistas indiscutibles de esta última temporada ha dejado al descubierto uno de los secretos mejor guardados del programa de Telecinco.

La séptima entrega del reality más popular de Mediaset está regalando momentazos cada semana y arrasando en audiencias. Sin duda, una de las concursantes que más ha dado que hablar -con permiso de Marieta- es Andrea Bueno. La malagueña abandonó el concurso tras derrumbarse en una hoguera de confrontación con su pareja, Álvaro. Ahora, a través de sus redes sociales, la exconcursante se ha hecho eco de uno de las preguntas más repetidas de los espectadores.

La antigua concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha respondido a sus seguidores a través de su cuenta profesional (@andreabuenotattoo) en la que acumula 36.000 seguidores. Fue ahí donde uno de sus fans le preguntó si en la isla de las tentaciones los concursantes tienen permitido fumar. Entonces, Andrea se ha pronunciado sin tapujos.

El secreto de ‘La isla de las tentaciones’, al descubierto

Andrea se desata con Álvaro en ‘La Isla de las Tentaciones’

«¿Ustedes os acordáis cuando yo decía ‘me voy a reflexionar’ y me largaba?», ha adelantado la joven antes de contestar. «Pues no es que me hubiera entrado un apretón, no. Es que me iba a fumetear», ha confesado la expareja de Álvaro; dejando claro que todos los concursantes del reality de Telecinco tienen permitido fumar durante la grabación del formato.

Sin embargo, tienen que hacerlo a escondidas de las cámaras, ya que no pueden mostrarlo en el programa ni mucho menos comentarlo. Es una exigencia inviolable que tienen por contrato. Este es uno de los principales motivos por los que los concursantes nunca aparecen fumando en el reality, al igual que en formatos como ‘Gran Hermano’, donde han de referirse a ello con eufemismos. En el concurso de Guadalix, los habitantes de la casa se refieren a ir a fumar como «ir a la playa» por la misma razón que los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’: está prohibido.