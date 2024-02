Un usuario de TikTok cuenta cuál fue la primera serie de televisión de la historia y sorprende

Si lo pensamos fríamente, es difícil pensar muchos de los momentos de nuestra vida sin la presencia de la televisión. El invento del escocés John Logie Baird (el que se considera como el padre de la televisión o, al menos, del propio aparato), ya ha cumplido más de 100 años (concretamente, cumpliría 102 años este 2024) Aunque también habría que mencionar a Philo Taylor Farnsworth, inventor de la primera televisión electrónica; o a la compañía alemana Telefunken, que creó la primera televisión basada en rayos catódicos. Así, la historia de la televisión es compleja y tiene muchos años. Pero, ¿cuál fue la primera serie de todas?

Se ha hecho viral un video en TikTok del usuario Carlos Brioso en el que afirma que, la primera serie televisiva de la historia sería The Television Ghost. Esta serie se emitió entre 1931 y 1933 en Nueva York en el canal W2XAB (ahora, renombrada como WCBS-TV). La serie, en episodios cortos de pocos minutos, tenía una premisa sencilla pero revolucionaria. Los fantasmas de víctimas de asesinato contaban la historia de sus respectivas muertes. El actor George Kelting ejercía como narrador y además interpretaba al fantasma, maquillado y ataviado con una sábana blanca por encima de la cabeza. Al ser varios capítulos, es considerada la primera serie de la historia. Pero, ¿cuál sería el primer especial dramatizado de la televisión?

El primer drama para televisión de la historia

El honor de ser la primera de todas las historias dramatizadas no es The Television Ghost sino The Queen’s Messenger, creada por J. Harley Manners. Sí, la mencionada por el tiktoker es la primera serie, pero The Queen’s Messenger se emitió por primera vez 3 años antes. Concretamente, el 11 de septiembre de 1928.

El especial de 40 minutos fue emitido en la emisora WGY en Schenectady, Nueva York. Y, como curiosidad, estaba planeado para pantallas minúsculas, no mucho más grandes que un sello. Por suerte, puede encontrarse un clip en Youtube. Aunque nació como un programa de radio, se adaptó a la televisión poco después. El especial narraba la historia de un diplomático británico que se enamora de una misteriosa mujer rusa. Lo que no sabe es que esta mujer está tratando de conseguir documentos secretos del hombre para dárselos a la Reina.

La primera serie española

Aún tuvimos que esperar unos cuantos años más para disfrutar de la primera serie de televisión en España. Concretamente, tendríamos que esperar hasta 1957 para la llegada de ‘Los Tele-Rodríguez’, creada por Manuel Ruiz Castillo. Esta llegó tan solo 4 meses después de la llegada de la televisión a nuestro país, y en capítulos de 15 minutos, llegó hasta agosto de 1958.

La serie se considera la precursora de la sitcom familiar en España, que tan buenos resultados ha dado a lo largo de la historia. ‘Los Tele-Rodríguez’ reflejaba la vida cotidiana de una familia de clase media española, y cómo su vida cambiaba radicalmente tras la llegada de una televisión a su casa. Estaba protagonizada por Mario Antolín, también director de la serie (y Subdirector General de Teatro en el Ministerio de Cultura en los años 70); María Fernández D’Ocón, Lola Gaos y Luis Morris.