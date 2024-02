Preguntan a Chayo Mohedano por el caso Antonio Tejado y no puede reprimirse esta réplica

Tras la detención y posterior entrada en prisión de Antonio Tejado, acusado de ser el presunto autor intelectual del robo en casa de su tía, María del Monte, los medios de comunicación han querido conocer la opinión de sus exparejas. Y mientras la madre de su hija pequeña, Alba Muñoz, ha roto su silencio, la madre del mayor, Chayo Mohedano, prefiere mantenerse al margen.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano se ha visto, de manera indirecta y sin ella buscarlo, envuelta en el escándalo. Algo que ha afectado mucho a su día a día. La cantante fue la primera pareja conocida de Antonio Tejado, y con quien tuvo a su primer hijo, aunque no acabaron nada bien. Por eso, ahora, ella prefiere guardar un prudente silencio.

Chayo Mohedano ha llegado a pedir a los medios de comunicación que se abstengan de intentar hablar con ella y difundir información sobre su relación con el exconcursante de ‘Supervivientes’. Lo ha hecho con un mensaje compartido en sus redes sociales: «Qué poca vergüenza todos esos que, siendo cómplices y creyendo lo que os convenía, aun demostrando lo contrario, ahora me llamáis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto».

«Dejad de molestar, por favor, ya lo superé y no gracias a vosotros. Si no vais a pedir perdón, no uséis ese pasado manipulado para dañar a quien me sigue de cerca, al contrario que a mí, no os ha importado nunca», sentencia la sobrina de Rocío Jurado.

Así fue la relación entre Chayo Mohedano y Antonio Tejado

Con este contundente mensaje, Chayo Mohedano vuelve a cargar contra los medios de comunicación a los que acusa de, en su momento, apoyar a Antonio Tejado. Ambos se conocieron siendo muy jóvenes, aunque su historia de amor surgió años después, en el programa ‘La tarde con María’, presentado por María del Monte.

Apenas un año después, la cantante anunciaba que estaba embarazada. El 14 de noviembre de 2008 Chayo daba a luz a su primer hijo, Antonio, en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, en Sevilla. Sin embargo, pocos meses después, la hija de Amador Mohedano hacía pública su ruptura con Tejado.

Así hablaba el andaluz de su separación en ‘GH Dúo’, echándose la culpa de la misma: «Esa relación me la cargué yo al 90% porque era muy joven, era un niñato. No le di buena vida y le fui infiel unas cuantas veces. Me porté como un idiota».