Pelayo Díaz airea cómo es Jordi González fuera de cámaras: «Es un presentador que…»

Pelayo Díaz saltó a la fama hace algunos años gracias a ‘Cámbiane’, el programa de Telecinco en el que tres famosos estilistas cambiaban el look y la vida de los participantes. El influencer compartió plató con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú.

Ahora, años después de aquello, el estilista ha vuelto a la televisión como colaborador de ‘D Corazón’, la nueva versión del mítico ‘Corazón’ de TVE hasta ahora presentado por Anne Igartiburu en solitario y, desde hace algunas semanas, junto a Jordi González. Pelayo Díaz se ha sincerado con la revista ‘Lecturas’ sobre cómo es trabajar con ambos profesionales de la comunicación.

El influecer reconoce estar muy feliz con esta nueva etapa en la cadena pública: «Me ha hecho mucha ilusión que pensaran en mí para colaborador en el programa ‘D Corazón'». Además, desvela la rutina que sigue cada día por mañana: «Escribir en un cuaderno de agradecimiento las cosas por las que doy gracias y los deseos que quiero que se cumplan. Y lo cierto es que llevaba semanas escribiendo que tenía ganas de volver a la tele».

Pelayo Díaz sobre cómo es trabajar con Jordi y con Anne: «Es un sueño»

Sobre cómo es trabajar mano a mano con dos profesionales de la talla de Jordi González y Anne Igartiburu, Pelayo Díaz confiesa que para él «es un sueño. Siempre los he admirado y trabajar con ellos es un auténtico lujo. Con Anne todavía no he coincidido en plató pero con Jordi sí y la verdad es que es un presentador que te da tu lugar, te ensalza para que te luzcas, y eso es muy generoso».

Pero los sueños del estilista no se quedan ahí, y reconoce que en un futuro le encantaría presentar un programa de moda: «He visto varios formatos que me han inspirado pero ninguno en español. Creo que sería guay mostrar el talento que tenemos en España y Latinoamérica, dar visibilidad a jóvenes talentos, que tengan la oportunidad de conocer a grandes nombres de la industria o incluso conectarles para que puedan hacer prácticas con las marcas más importantes. Tengo que ponerme a ello pero en mi cabeza ya lo tengo dando vueltas». Además, desvela que, en la nueva edición de ‘Maestros de la Costura’ tendrá un pequeño papel pero que ha «disfrutado muchísimo».

Sobre si le han propuesto entrar en algún reality, Pelayo Díaz deja claro que «mentiría si dijera que no me lo han propuesto y mentiría también si dijera que no me lo he planteado. Dependería de que reality estuviéramos hablando pero de momento no me veo participando en ninguno». Lo que no descarta es labrarse un futuro en series de televisión: «¡Me encantaría! De pequeño hice de extra para una película de Gonzalo Suárez y fue una de las mejores experiencias de mi vida (…) Respeto muchísimo esta profesión así que obviamente si probase suerte tendría que prepararme primero».