La explosiva quiniela de concursantes de ‘Supervivientes 2024’ ante su próximo estreno

‘Supervivientes 2024‘ llegará en marzo a la programación televisiva. Telecinco y Cuarzo, la nueva productora que se pone al frente del concurso más espectacular de la televisión, se encuentran trabajando en la configuración de un casting de concursantes que sea un reclamo para los espectadores después de que la pasada edición bajara notablemente a pesar de ser líder imbatible.

‘Supervivientes’ ha demostrado ser un formato todopoderoso aunque la cadena en la que se emite esté pasando por un periodo de crisis y desconexión con la audiencia. No obstante, la cadena no ha de confiarse en ello y debe reunir a un elenco de concursantes ambicioso, cuya lista contengan nombres muy potentes que nunca hubiéramos imaginado y que atraigan de verdad para no correr el riesgo de repetir los flojos datos de ‘GH VIP’ o ‘GH DÚO’.

En ese sentido, el cambio de que la productora cambie, pasando de Bulldog TV a Cuarzo Producciones, la factoría audiovisual de ‘La Isla de las Tentaciones’, es un factor que juega muy a favor del concurso de supervivencia. Y es que, además de los participantes, ‘Supervivientes 2024’ pide a gritos nuevos juegos, realizaciones más vistosas y mecánicas novedosas. Es otra asignatura pendiente que esta nueva compañía podría aprobar con nota.

De momento, no hay fecha de estreno confirmada ni tampoco concursantes. Solo se sabe que habrá un cambio en el equipo de presentadores y que Sandra Barneda reemplazará a Ion Aramendi al frente de ‘Conexión Honduras’ en la noche del domingo. Mientras, Jorge Javier Vázquez, Laura Madrueño y Carlos Sobera se mantienen en sus puestos. De este modo, la catalana regresa a ‘Supervivientes’ tras presentar los debates de la ediciones de 2026, 2017 y 2018.

Y ante tanto secretismo sobre la identidad de los posibles supervivientes de esta próxima temporada, en El Televisero hemos diseñado una quiniela muy apetitosa, que sin duda alguna tendría un poder de convocatoria brutal: Agatha de Ruiz de la Prada, Carmen Borrego, Makoke, Luca Daz, Vicco, Quevedo, Jesulin, Fran Rivera, Ángel Cristo, Julián Contreras, Susi Caramelo, Juan José Ballesta, Olvido Hormigos, Andrea Bueno, Isaac Torres, Pol Badía, Aitor Molinero y Raquel Salazar.

Es una apuesta demasiado alta, pero haría de ‘Supervivientes 2024’ un fenómeno. No obstante, hay algunos nombres de esa codiciada lista que estarían negociando su participación según han publicado algunos medios. Es el caso de Carmen Borrego y Ángel Cristo como así adelantaron Semana e Informalia respectivamente. También Makoke, según esDiario, estaría en conversaciones con la producción del reality hondureño.